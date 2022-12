Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला

Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की और पूछा कि भारत में ‘चीन पे चर्चा’ कब होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को अपने ट्वीट में कहा कि चीनी सैनिक डोकलाम क्षेत्र में जम्फेरी रिज तक निर्माण कर रहे हैं ।

Chinese build-up in Doklam upto “Jampheri Ridge” is threatening India’s strategic “Siliguri Corridor” — the gateway to Northeastern States!

This is of utmost concern for our National Security ! @narendramodi ji,

When will the nation have . . .

“CHINA PE CHARCHA” ? pic.twitter.com/eL8JHTftUZ

— Mallikarjun Kharge (@kharge) December 17, 2022