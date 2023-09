इस्कॉन मंदिर पर मेनका गांधी ने कसाइयों को गाय बेचने का लगाया आरोप, तो अखिलेश यादव ने बताया- बीजेपी बड़े षड़यंत्र का हिस्सा

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद मेनका गांधी (BJP MP Maneka Gandhi) ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस (ISKCON) पर बुधवार को लगाए गए आरोप को बड़े षड़यंत्र का हिस्सा बताया है। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि भाजपाइयों ने पहले भूमाफ़ियों से मिलकर राधास्वामी सत्संग को निशाना बनाया और भाजपा के लोग अब गोपालक भगवान कृष्ण के उपासकों पर ही कसाइयों को गाय बेचने का वीभत्स आरोप लगा रहे हैं।

श्री यादव ने कहा कि विश्वभर के ISKCON के अनुयायी इस आरोप से व्यथित और दुखी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को स्पष्टीकरण देना ही होगा क्योंकि इसका संबंध सिर्फ़ प्रदेश व देश से ही नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय छवि से भी है क्योंकि कृष्ण चेतना को समर्पित ISKCON का विस्तार सम्पूर्ण विश्व में है। उन्होंने कहा कि जनता का सवाल ये है कि भाजपा के लोग किस वजह से समाज में ऐसा वैमनस्य फैलाना चाहते हैं और किसके कहने पर? अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि इस्कॉन पर आरोप किसी बड़े षड्यंत्र का संकेत है।

बतातें चलें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद मेनका गांधी (BJP MP Maneka Gandhi) ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस (ISKCON) पर बुधवार को बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इस्कॉन मंदिर प्रशासन (ISKCON Temple Administration) पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए देश का ‘सबसे बड़ा धोखेबाज’ संगठन बताया है। उन्होंने कहा कि इस्कॉन (ISKCON) अपनी गौशालाओं की गायों को कसाइयों को बेचता है। हालांकि, इन आरोपों का इस्कॉन (ISKCON) ने भी जवाब दिया है। उसने आरोपों को ‘निराधार और झूठा’ करार दिया।

“The biggest cheaters in India today are ISKON, they sell cows to butchers and shout ‘Hare Krishna’ on streets”- Senior BJP member Maneka Gandhi. pic.twitter.com/yD1hQes3v5

