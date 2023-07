Manipur violence: मल्लिकार्जुन खरगे का पीएम मोदी पर निशाना, विपक्षी सांसदों के दौरे के बाद बताया मणिपुर का हाल

Manipur Violence: मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर दौरे पर गया था, जहां विपक्षी सांसदों ने राहत—शिविर का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। मणिपुर से लौटने के बाद सभी वहां की स्थिति के बारे में अवगत कर रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि राज्य में हालात किस कदर बिगड़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्विटर पर मणिपुर को लेकर कई बातें कहीं हैं। उन्होंने बताया कि हमारे गठबंधन INDIA के सांसदों ने कैसे मणिपुर के लोगों से बात की और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनीं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो तमाम विपक्षी सांसद बैठे दिख रहे हैं, जो मणिपुर के दौरे पर गए थे। इस बैठक में खरगे भी शामिल हुए। बैठक में सांसदों ने वीडियो और तस्वीरों के जरिए बताया कि मणिपुर में फिलहाल कैसे हालात हैं। इसी बातचीत का जिक्र खरगे ने अपने ट्वीट में किया है।

मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्विटर पर लिखा, मणिपुर में लगातार उथल-पुथल मची है। मोदी सरकार इसे लेकर लगातार उदासीन नजर आई। हमारे INDIA गठबंधन के सांसदों ने राज्य का दौरा करने के बाद लोगों से दर्द की दिल दहला देने वाली कहानियां सुनीं, जिसमें सभी समुदाय के लोग शामिल थे।

While Manipur faced turmoil, the Modi Government appeared indifferent.

Our INDIA alliance MPs, after visiting the state, heard heart-wrenching stories of pain from the people. They engaged with all communities.

▫️ Over 50,000 people, including 10,000 innocent children, are in… pic.twitter.com/ZgCEozt2sA

— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 31, 2023