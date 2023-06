Manipur Violence : सोनिया गांधी बोलीं- मणिपुर हिंसा ने हमारे देश की अंतरात्मा पर गहरा घाव छोड़ा, जारी किया VIDEO संदेश

Manipur Violence : कांग्रेस संसदीय दल (Congress Parliamentary Party) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने बुधवार को मणिपुर हिंसा (Manipur Violence( को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया है । इस वीडियो में सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) कह रही हैं कि, इस हिंसा ने आपके राज्य में लोगों के जीवन को तबाह कर दिया। हजारों लोगों को उजाड़ दिया। इस हिंसा ने हमारे राष्ट्र की अंतरात्मा में एक गहरा घाव छोड़ा है।

The unprecedented violence that has devastated the lives of people in Manipur has left a deep wound in the conscience of our nation.

I am deeply saddened to see the people forced to flee the only place they call home.

I appeal for peace and harmony. Our choice to embark on the… pic.twitter.com/BDiuKyNGoe

— Congress (@INCIndia) June 21, 2023