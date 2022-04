मारुति कंपनी जल्द ही लॉन्च करेगी ये गाड़ी, फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान

नई दिल्ली। भारत में मारुति कंपनी (maruti company) एक बेहतरीन कंपनी है। कंपनी ने आज अपनी Premium MPV All New XL6 की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने इसको शानदार फिचर्स के साथ लॉन्च किया है। यह एक्सक्लूसिव 6-सीटर, ऑल-न्यू XL6, स्टाइलिश एक्सटीरियर और इंटीरियर (Exclusive 6-seater, all-new XL6 with stylish exteriors and interiors) के साथ देश भर के सभी 410 NEXA शोरूम में उपलब्ध होगी।

बताया जा रहा है कि इस गाड़ी को नेक्स्ट-जेन के-सीरीज इंजन, एडवांस ट्रांसमिशन, (Engine, Advance Transmission) शानदार फीचर्स और बोल्ड स्टाइल के साथ पैक किया गया है। सेगमेंट में मारुति सुजुकी के लीडरशीप को और मजबूत करेगा और नेक्सा ब्रांड को मजबूत करेगा।

गौरतलब है कि इस गाड़ी www.nexaexperience.com पर जाकर लॉग-इन करके इसकी बुकिंग की जा सकती है। ग्राहक 11 000 रुपए की कीमत में प्री-बुक कर सकते हैं।