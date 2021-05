मीनाक्षी शेषाद्री का कोरोना से निधन !, फैंस दे रहे हैं श्रद्धांजलि

मुंबई: कोरोना वायरस महामारी के दौर में बॉलीवुड भी बेहद बुरे दौर से गुज़र रहा है। बीते एक साल में अब तक कई फिल्मी हस्तियां कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अपने जान गंवा चुके हैं। जहां एक तरफ तमाम लोग दुआ कर रहे हैं महामारी का ये दौर जल्द से जल्द खत्म हो, वहीं इसी सोशल मीडिया पर गुज़रे जमाने की अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री को लेकर एक ऐसी खबर छाई है जिसे पढ़कर सभी की धड़कने बढ़ गई हैं।

दरअसल सोशल मीडिया खासतौर से फेसबुक पर यह खबर तेज़ी ये वायरल हो रही है 80 के दशक की टॉप एक्ट्रेस रहीं मीनाक्षी शेषाद्री अब हमारे बीच मौजूद नहीं रही हैं। दावा किया जा रहा है कि मीनाक्षी शेषाद्री का निधन कोरोना वायरस की वजह से हो गया है। जैसे ही मीनाक्षी शेषाद्री के निधन की खबर फेसबुक पर वायरल हुई हैं, भावुक फैंस पोस्ट कर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं और अभिनेत्री को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला भी शुरु हो गया है।

लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता चल गया है। आपको बता दें मीनाक्षी शेषाद्रि बिल्कुल ठीक हैं। सोशल मीडिया पर फिल्मी फीवर ने पोस्ट शेयर करके उनके स्वस्थ होने की जानकारी दी है। आइए आपको बताते हैं आखिर मीनाक्षी शेषाद्रि के निधन की खबरें आखिर क्यों आने लगी थीं।

Meenakshi Seshadri is a former Indian actress, model and dancer.

We came to know that fake rumours are spreading on social media against her, but we would tell you all that don't believe in such rumours, Meenakshi Sheshadri is absolutely fit and fine .#MeenakshiSeshadri pic.twitter.com/izcfALuDUA

— FilmiFever (@FilmiFever) May 3, 2021