IPL Match Today : आज वानखेड़े में मुंबई और बेंगलुरु का ब्लॉकबस्टर मुकाबला; जानें किसका पलड़ा रहा है भारी

IPL Match Today : आज वानखेड़े में मुंबई और बेंगलुरु का ब्लॉकबस्टर मुकाबला; जानें किसका पलड़ा रहा है भारी

MI vs RCB Head to Head, Venue, Timing and Live Streaming : आईपीएल 2024 में आज गुरुवार को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पहली बार आमने-सामने होंगी। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा। जिसका इंतजार दोनों टीमों के फैंस को बड़ी बेसब्री से है क्योंकि इस मैच में भारतीय टीम के दो बड़े सितारे विराट कोहली और रोहित शर्मा एक दूसरे की टीमों के खिलाफ चौके-छक्के लगाते नजर आने वाले हैं।