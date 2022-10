MiG 29K Crash : MIG 29 में आई तकनीकी खराबी तो आसमान से कूदा पायलट और फिर...

MiG 29K Crash : गोवा के समंदर में बुधवार को मिग-29K के क्रैश (MiG 29K Crash) होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक नियमित उड़ान के दौरान मिग-29K (MiG 29K) में तकनीकी खराबी (Technical Fault) के संकेत मिले। जिसके बाद पायलट ने विमान से कूद कर अपनी जान बचाई। पायलट की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं घटना के कारणों की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी (BOI) को आदेश दिया गया है।

A MiG 29K on a routine sortie over sea off Goa developed a technical malfunction while returning to base. The pilot ejected safely & has been recovered in a swift SAR ops.

Pilot reported to be in stable condition.

BoI ordered to investigate the cause of the incident.

— SpokespersonNavy (@indiannavy) October 12, 2022