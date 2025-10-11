Miraculous Benefits Of Smiling :  मुस्कुराने से मिलते हैं ये चमत्कारी फायदे , लोगों के मूड पर भी पड़ता है अच्छा असर 

मुस्कराना एक प्राकृतिक गुण है। मुस्कराने से सामने वाले पर अच्छा असर पड़ता है। तस्वीर खींचते समय या फिर अच्छे दोस्त से मिलते समय एक दूसरे पर इसका गहरा असर पड़ता है। मुस्कुराना यानी कि प्रसन्नता व्यक्त करना है।
मुस्कुराने के कई फायदे हैं, जिनमें तनाव कम होना, मूड बेहतर होना और प्रतिरक्षा प्रणाली (immune system) का मजबूत होना शामिल है।
मुस्कुराहट के बारे में मनोविज्ञान (Psychology) कहता है कि आपकी मुस्कान सच्ची हो या न हो, यह आपके शरीर और मन पर कई सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिससे आपके स्वास्थ्य, आपके मूड और यहाँ तक कि आपके आस-पास के लोगों के मूड पर भी अच्छा असर पड़ता है।
मुस्कुराने से तनाव हार्मोन (cortisol और adrenaline) कम होते हैं और एंडोर्फिन जैसे “खुशी” देने वाले हार्मोन निकलते हैं, जिससे तनाव से राहत मिलती है।
मुस्कुराने से हृदय गति और रक्तचाप (Blood pressure) में कमी आती है, जो हृदय के लिए फायदेमंद है।
मुस्कुराने से आत्मविश्वास (Self-confidence) और आत्म-सम्मान में वृद्धि होती है।