  3. Miraculous Benefits Of Smiling :  मुस्कुराने से मिलते हैं ये चमत्कारी फायदे , लोगों के मूड पर भी पड़ता है अच्छा असर 

मुस्कराना एक प्राकृतिक गुण है। मुस्कराने से सामने वाले पर अच्छा असर पड़ता है। तस्वीर खींचते समय या फिर अच्छे दोस्त से मिलते समय एक दूसरे पर इसका गहरा असर पड़ता है। मुस्कुराना यानी कि प्रसन्नता व्यक्त करना है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

