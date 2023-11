Mizoram Assembly Elections 2023 : सोनिया गांधी की अपील-मिजोरम के भाई-बहन संविधान के अनुच्छेद 371जी की रक्षा के लिए करें मतदान

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल (Congress Parliamentary Party) की अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने मिजोरम विधानसभा चुनाव (Mizoram Assembly Elections) में हमारे भाइयों और बहनों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) को वोट देने की व्यक्तिगत अपील की है। वह इस बात पर जोर देती हैं कि यह भाजपा के प्रतिनिधियों जेडपीएम और एमएनएफ के साथ प्रयोग करने का समय नहीं है। मिजोरम को क्षेत्र में शांति और हमारे संविधान के अनुच्छेद 371जी (Article 371G) की रक्षा के लिए मतदान करना चाहिए।

Chairperson of Congress Parliamentary Party, Smt. Sonia Gandhi makes a personal appeal to our brothers and sisters in Mizoram to vote for the Indian National Congress.

She asserts this is not the time to experiment with BJP proxies ZPM and MNF

Mizoram must vote for peace in… pic.twitter.com/SiGA78N4lx

