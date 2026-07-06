  1. हिन्दी समाचार
  2. अन्य खबरें
  3. हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को मोदी सरकार ने ICU में पहुंचाया : कन्हैया कुमार

हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को मोदी सरकार ने ICU में पहुंचाया : कन्हैया कुमार

Modi government has put India's education system in the ICU : Kanhaiya Kumar

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) के राष्ट्रीय प्रभारी (AICC In-Charge) कन्हैया कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को मोदी सरकार ने ICU में पहुंचा दिया है। उन्होंने बताया कि ऐसे में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) देश भर के छात्रों से मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, ताकि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सके।

पढ़ें :- Pakistan's Balochistan province :  बीएलए ने बलूचिस्तान में फिर मचाया गदर, फिदायीन हमले में मारे गए पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी

इसी उद्देश्य के साथ राहुल गांधी ने कोटा में छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच एक प्रजेंटेशन दिया था। अब हम इस मुहिम को देश के अलग-अलग हिस्सों में आगे बढ़ा रहे हैं। हम छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के सुझावों को कंपाइल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम एक एजुकेशन चार्टर बनाएंगे और देश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे।

पढ़ें :- ISI के 4 आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम

कन्हैया कुमार ने कहा कि हमारी तीन मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और पेपर लीक माफिया से इनके संबंधों की जांच की जाए। दूसरी हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को बदला जाए, जिसके लिए UPA सरकार ने कमेटी बनाई थी, लेकिन NDA सरकार ने मनमाने तरीके से NTA को खड़ा कर दिया। तीसरी मांग है कि युवाओं के लिए नियमित जॉब कैलेंडर जारी किया जाए और परीक्षा भर्ती प्रक्रियाओं के लिए एक Academic कैलेंडर निकाला जाए।

देश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, शैक्षणिक संस्थाएं बर्बाद की जा रही हैं। पूरे देश में साजिश के तहत छात्रसंघ चुनाव बंद किए गए हैं, जिससे कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में BJP-RSS के लोग अपनी तानाशाही कायम रख सकें। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति का एक्सटेंशन लगातार हो रहा है, जो बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर किस आधार पर उनका समय बढ़ाया जा रहा है? आज कैंपस में कोई छात्र आवाज उठाता है, तो उसपर मुकदमे लगाने की धमकी दी जाती है। विशेष विचारधारा के लोगों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भर्ती किया जा रहा है। इसलिए NSUI ने ऑर्गनाइजेशन के चुनाव की शुरुआत की है, हम हर कैंपस में चुनाव के माध्यम से अपनी यूनिट बनाएंगे। NSUI ऐसे छात्रों को आवाज उठाने का मौका देगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को मोदी सरकार ने ICU में पहुंचाया : कन्हैया कुमार

हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को मोदी सरकार ने ICU में पहुंचाया :...

Pakistan's Balochistan province :  बीएलए ने बलूचिस्तान में फिर मचाया गदर, फिदायीन हमले में मारे गए पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी

Pakistan's Balochistan province :  बीएलए ने बलूचिस्तान में फिर मचाया गदर, फिदायीन...

ISI के 4 आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम

ISI के 4 आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, दिल्ली को...

पूर्व ब्लॉक प्रमुख पूर्णांशु ओझा ने BJP मुख्य प्रवक्ता से की मुलाकात , पुष्पगुच्छ भेंट कर किया अभिनंदन

पूर्व ब्लॉक प्रमुख पूर्णांशु ओझा ने BJP मुख्य प्रवक्ता से की मुलाकात...

नौतनवा में सेवा भारती संस्कार केंद्र का मासिक प्रशिक्षण वर्ग संपन्न, संस्कार व शिक्षा पर रहा जोर

नौतनवा में सेवा भारती संस्कार केंद्र का मासिक प्रशिक्षण वर्ग संपन्न, संस्कार...

Volkswagon Layoffs :  वोक्सवैगन में बड़ी छंटनी की तैयारी! 1 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा ,  ये है वजह

Volkswagon Layoffs :  वोक्सवैगन में बड़ी छंटनी की तैयारी! 1 लाख लोगों...