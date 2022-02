मोदी सरकार ने बाल कल्याण के बजट को आधा कर भारत के भविष्य को खतरे में डाल दिया: राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मोदी सरकार (Modi government) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार पर बाल कल्याण के लिए बजट आवंटन को 50 प्रतिशत घटा कर देश के भविष्य को जोखिम में डालने का आरोप लगाया है।

Modi Govt has jeopardised India’s future by halving the budget for child welfare.

Compare this to the astronomical rise in income of Modi Mitrs- It’s easy to see who the Govt is working for.#KiskeAccheDin pic.twitter.com/FBWTzF2tql

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 21, 2022