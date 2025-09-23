Money Laundering Case : ईडी ने सत्येंद्र जैन से जुड़ी कंपनियों की 7.44 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ( ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (Prevention of Money Laundering Act) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) से जुड़ी कंपनियों की संपत्तियां अटैच की हैं। अटैच की गई संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 7.44 करोड़ बताई जा रही है।

ईडी ( ED) के मुताबिक, यह संपत्तियां उन कंपनियों की हैं जो लाभकारी तौर पर सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं। एजेंसी ने कहा कि यह कार्रवाई चल रही जांच का हिस्सा है। सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) पहले भी ईडी ( ED) की गिरफ्त में आ चुके हैं और लंबे समय तक न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में रहे। उन पर आरोप है कि उन्होंने शेल कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने की कोशिश की थी।