मध्य प्रदेश में चलेंगी दशहरा, दिवाली व छठ पर भोपाल रेल मंडल के स्टेशनों से 150 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन

भोपाल। मध्य प्रदेश में इस बार त्यौहारों में रेल यात्रियों के लिये स्पेशल तोहफा मिलने वाला है वो भी 20 प्रतिशत छूट के साथ। जी हां दशहरा, दिवाली पर इस बार यात्रियों को कंफर्म सीट दिलाने के साथ ही भोपाल रेल मंडल के स्टेशनों से 150 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। यह एमपी रेलवे की एमपी वालों के लिये त्यौहरों की सौगात मानी जा रही है।

इन ट्रेनों का किराया नियमित ट्रेनों के मुकाबले 30 से 40 प्रतिशत तक ज्यादा रहेगा, लेकिन यदि आप दोनों तरफ टिकट करवाते हैं तो रेलवे 20 प्रतिशत तक छूट देगी। इसके अलावा यात्रियों को एक और सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है वो है यात्रियों को कंफर्म सीट मिलना। रेलवे ने अपने यात्रियों को इस बार त्यौहारों पर दिल खोल कर सौगात दे रही है।