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बुलंदशहर में भारी बारिश से मस्जिद की दीवार ढही, 2 लोगों की मौत, 4 घायल

यूपी के बुलंदशहर जिले में खुर्जा के मुंडाखेड़ा गांव में मस्जिद की दीवार भरभराकर गिरी। इस हादसे में 2 की मौत 4 घायल बताए जा रहे हैं। मस्जिद की दीवार के सहारे टेंट लगाकर रह परिवार इस हादसे का शिकार हुआ है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर घायलों उपचार के लिए भर्ती करवाया ।

By santosh singh 
Updated Date

बुलंदशहर। यूपी के बुलंदशहर जिले में खुर्जा के मुंडाखेड़ा गांव में मस्जिद की दीवार भरभराकर गिरी। इस हादसे में 2 की मौत 4 घायल बताए जा रहे हैं। मस्जिद की दीवार के सहारे टेंट लगाकर रह परिवार इस हादसे का शिकार हुआ है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर घायलों उपचार के लिए भर्ती करवाया । शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही हादसे की जांच में पुलिस जुट गई है।

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