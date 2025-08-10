  1. हिन्दी समाचार
  3. MP Monsoon: मध्य प्रदेश में बरसात की एक बार फिर होगी वापसी,जमकर हो सकती है बारिश

इस समय पूरे देश में भारी बरसात का आलम है कई जगह तो बाढ़ तक के हालात हैं। इस समय फिर से एक बार मध्यप्रदेश में बरसात के हालात बनने वाले हैं । बतादें कि अगले 48 घंटों में मध्य प्रदेश के इन जिलों में चमक—गरज के साथ भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कुछ दिनों से बरसात से राहत के बाद अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जोरदार बरसात होने वाली है।

By Sudha 
Updated Date

भोपाल। इस समय पूरे देश में भारी बरसात का आलम है कई जगह तो बाढ़ तक के हालात हैं। इस समय फिर से एक बार मध्यप्रदेश में बरसात के हालात बनने वाले हैं। बतादें कि अगले 48 घंटों में मध्य प्रदेश के इन जिलों में चमक—गरज के साथ भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कुछ दिनों से बरसात से राहत के बाद अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जोरदार बरसात होने वाली है। राखी के पर्व के दिन शनिवार से हल्की बौछार के साथ इसकी शुरुआत हो गइ है। मध्य प्रदेश में अभी तक कुछ दिनों से बारिश का ब्रेक लगा हुआ था। यह ब्रेक लगभग पूरे प्रदेश में देखने को मिला और हल्की बूंदाबांदी के अलावा ज्यादा बारिश कहीं भी नहीं हुई। शनिवार को कहीं पर धूप रही तो कहीं पर हल्की बारिश देखने को मिली। अब एक बार फिर मानसून अपना असर दिखाने के लिए तैयार है। आने वाले 48 घंटे में मध्य प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने वाली है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया एक्टिव है, जो 13 अगस्त तक मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा। इसके बाद एक बार फिर अलग-अलग शहरों में भारी से अति भारी बारिश का बहुत देखने को मिलेगा। अगले 48 घंटों में भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल , हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, दतिया, बुरहानपुर, पांढुरना, मैहर, निवाड़ी सहित कई जिलों में गरज बरस, बिजली और भारी बारिश की चेतावनी है। मालवा के कुछ हिस्सों को छोड़कर, चंबल, बुंदेलखंड, महाकौशल सहित अन्य संभागों में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मैहर, कटनी, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, उमरिया, बालाघाट, डिंडोरी, शहडोल में 11 अगस्त को भारी बारिश होने वाली है। 24 घंटे के दौरान यहां 4 इंच तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। अन्य स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। वहीं 12 अगस्त को सतना, सिंगरौली, रीवा, मैहर, मऊगंज, उमरिया, कटनी, पन्ना, अनूपपुर, मंडला, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, मंडला में बारिश का दौर जारी रहेगा।

 

