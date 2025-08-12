MP NEWS : मध्य प्रदेश में “एक सरोवर, एक संकल्प,जल संरक्षण” थीम पर मनाया जाएगा 15 अगस्त

  1. हिन्दी समाचार
मध्य प्रदेश में इस बार आजदी का त्यौहार यानी 15 अगस्त के दिन का कुछ अलग नजारा रहेगा। इस बार एमपी में अमृत सरोवर स्थलों पर झंडा फहराया जायेगा “एक सरोवर, एक संकल्प,जल संरक्षण” थीम पर मनाया जाएगा।

By Sudha 
Updated Date

भोपाल। मध्य प्रदेश में इस बार आजदी का त्यौहार यानी 15 अगस्त के दिन का कुछ अलग नजारा रहेगा। इस बार एमपी में अमृत सरोवर स्थलों पर झंडा फहराया जायेगा “एक सरोवर, एक संकल्प,जल संरक्षण” थीम पर मनाया जाएगा। इस बार 15 अगस्त 2025 को देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश भर में विशेष आयोजन किए जाएंगे।

केंद्र सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने निर्देश जारी किये हैं कि इस बार “एक सरोवर, एक संकल्प-जल संरक्षण” की थीम पर आजादी का पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर विशेष आयोजन किए जाएंगे। साथ ही ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी होगा। एमपी सरकार ने केंद्र सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर ही मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद् ने प्रदेश के सभी जिलों को आदेश दिये गये हैं।

