MP NEWS: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पीएम मोदी से किया मुलाकात, दिया ट्रेन कोच फैक्ट्री के शुभारंभ करने का ​न्यौता

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ट्रेन कोच फैक्ट्री के शुभारंभ करने का न्यौता दिया। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात किया ।

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ट्रेन कोच फैक्ट्री के शुभारंभ करने का न्यौता दिया। एमपी के मुख्यमंत्री आज दिल्ली पर्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की जानकारी दिया इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिककरण तेजी से जारी है। स्वदेशी का अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। सीएम यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री यादव ने प्रदेश में हाल ही में होने वाले किसान सम्मेलन और मेट्रो ट्रेन के कोच बनाने की फैक्ट्री का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अपील की है। उनकों न्यौता दिया ।

प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक करण का वातावरण चल रहा है। इस दिशा में स्वदेशी का अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। एमपी मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से की गई प्रत्येक भेंट नई ऊर्जा एवं प्रेरणा का संचार करती है। इस अवसर पर उन्हें मध्यप्रदेश पधारने का निमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि पिछले डेढ़ साल से औद्योगिकरण का प्रदेश में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जिसके फलस्वरुप 30 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू किए जा चुके हैं और 21 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

