सांसद राहुल गांधी का महायुति सरकार से किया आग्रह, कहा- माराठवाड़ा क्षेत्र में राहत कार्यो में लाए तेजी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Congress MP and Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi) ने गुरुवार को महायुति सरकार (grand alliance government) से भारी बारिश के कारण बाढ़ से प्रभावित मराठवाड़ा क्षेत्र (Marathwada region) में राहत कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया है। गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया मैं सरकार और प्रशासन से राहत प्रयासों में तेजी लाने और फसल की तबाही का आकलन करने के बाद किसानों को पूरी सहायता प्रदान करने की अपील करता हूं। मैं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से प्रशासन के साथ सहयोग करने और जरूरतमंदों को हर संभव मदद प्रदान करने का आग्रह करता हूं।

सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के जिलों में भारी बारिश के कारण हुई तबाही में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा (Marathwada) में भारी बारिश के कारण जानमाल के नुकसान और फसलों को व्यापक नुकसान की खबर बेहद हृदयविदारक है। इस कठिन समय में मेरी संवेदना सभी प्रभावित परिवारों के साथ है। इससे पहले बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे (Spokesperson Anand Dubey) ने मराठवाड़ा के किसानों के लिए केंद्र से पंद्रह हजार करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की थी। मराठवाड़ा में बाढ़ की स्थिति पर दुबे ने बताया कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पिछले 4-5 दिनों से भारी बारिश हो रही है। अब तक आठ लोगों की जान जा चुकी है। यह सरकार खुद को डबल इंजन वाली सरकार कहती है। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, फिर भी उन्हें एक रुपया भी मदद नहीं दी गई।

विज्ञापनों में खर्च होने वाला पैसा किसानों को दे सरकार- आननंद दुबे

आनंद दुबे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis) पर भी निशाना साधा और मांग की कि मुख्यमंत्री विज्ञापनों पर खर्च होने वाला पैसा किसानों को दें और उनका कर्ज माफ करें। इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने मराठवाड़ा क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ से हुई तबाही के बीच महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगभग 40 लाख किसानों को नुकसान हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, राउत ने कहा कि मराठवाड़ा क्षेत्र के 11 जिलों में भारी नुकसान हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग सात लाख एकड़ कृषि भूमि बह गई है। सरकार पर लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में वह कैसे मदद करेगी? राउत ने कहा कि 11 ज़िलों वाले पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। लगभग 70 लाख एकड़ कृषि भूमि बह गई है। लगभग 40 लाख किसानों को नुकसान हुआ है। उन्होंने अपने पशुधन, फ़सलों, घरों और बाकी सब कुछ खो दिया है। महाराष्ट्र के कई ज़िलों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, जिसके कारण बीड, धाराशिव और सोलापुर ज़िलों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) को तैनात किया गया है।