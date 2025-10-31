दो बाहुबलियों के बीच चुनाव में हत्या, किसका होगा मोकामा में साम्राज्य?

पटना। बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी लड़ाई दो बाहुबलियों अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जो इस क्षेत्र की राजनीतिक कहानी पर हावी हैं। मोकामा में छह नवंबर को पहले चरण में मतदान होना है। इस सीट से जनता दल (यूनाइटेड) ने बाहुबली अनंत सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व सांसद और प्रभावशाली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को उम्मीदवार बनाया है। मोकामा सबसे अस्थिर लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में से एक में राजनीतिक विरासत के सीधे टकराव के लिए मंच तैयार करता है। अक्सर अपने समर्थकों द्वारा छोटे सरकार के रूप में संबोधित किए जाने वाले अनंत सिंह ने 2005 से मोकामा के राजनीतिक परिदृश्य पर अपना दबदबा बनाए रखा है, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो।

जेडीयू से निर्दलीय और फिर आरजेडी में पार्टी बदलने के बावजूद उन्होंने 2022 में गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने तक इस सीट पर मजबूत पकड़ बनाए रखी, जिसके कारण उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह पहले इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और आरजेडी सरकार में मंत्री रहे। 2000 के चुनाव में सूरजभान सिंह, जिन्हें स्थानीय रूप से दादा के नाम से जाना जाता है ने दिलीप सिंह को हराकर पहली बार सीट जीती। हालांकि अनंत सिंह ने 2005 में इस निर्वाचन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और तब से लगातार चार बार इसे बरकरार रखा है।

उन्होंने पहली बार 2005 में जेडीयू के टिकट पर यह सीट जीती थी और बाद के 2005 और 2010 के विधानसभा चुनावों में भी इसे बरकरार रखा। 2015 में जेडीयू से निष्कासित होने के बाद, उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और फिर भी जीत हासिल करने में सफल रहे। उनकी सजा के बाद राजद ने उनकी पत्नी नीलम देवी को आगामी उपचुनाव में मैदान में उतारा, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक सीट बरकरार रखी। बाद में पटना उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद, अनंत सिंह अब अपने राजनीतिक मैदान को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में हैं। इसके विपरीत राजद की वीणा देवी, जो डॉन से राजनेता बने सूरजभान सिंह की पत्नी हैं। प्रतियोगिता में राजनीतिक साज़िश की एक और परत जोड़ती हैं। उच्च जाति के भूमिहार मतदाताओं के प्रभुत्व वाले मोकामा निर्वाचन क्षेत्र में दोनों भूमिहार उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। 2020 के चुनावों में राजद के चुनाव चिन्ह पर अनंत सिंह ने 78,721 वोट हासिल किए और जदयू के राजीव लोचन नारायण सिंह को 35,757 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राजीव लोचन को 42,964 वोट मिले थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 54.07 प्रतिशत रहा। 2015 के विधानसभा चुनावों में, अनंत सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था और 54,005 वोट हासिल किए थे, उन्होंने जेडीयू के नीरज कुमार को हराया था, जिन्हें 35,657 वोट मिले थे। इस चुनाव में 56.96 प्रतिशत मतदान हुआ था। यह निर्वाचन क्षेत्र तब फिर से सुर्खियों में आया जब मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दो समूहों के बीच झड़प के दौरान गुरुवार को जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, यह घटना तब हुई जब दो पक्षों के काफिले एक-दूसरे से टकरा गए और बहस गोलीबारी में बदल गई। बाढ़-2 के अनुमंडल पुलिस अधिकारी एसडीपीओ अभिषेक सिंह ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली कि दो पार्टियों के काफिले एक-दूसरे से गुजर रहे थे, तभी एक पक्ष ने दूसरे पर किसी बात को लेकर गोलीबारी की और उन्हें कुचलने की भी कोशिश की। एफआईआर दर्ज की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। एफएसएल को सूचित कर दिया गया है। यहां उचित जांच की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। यादव की हत्या ने एक बार फिर बाहुबल और हिंसक प्रतिद्वंद्विता की संस्कृति को सुर्खियों में ला दिया है, जो मोकामा की राजनीति को परिभाषित करती रही है। इससे स्थानीय लोगों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या पार्टियों को पार्टी लाइन से हटकर मजबूत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारना जारी रखना चाहिए। बताया जा रहा है कि मोकामा के स्थानीय मतदाता ऐसे उम्मीदवार की ओर देख रहे हैं जो उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर, बेहतर बुनियादी ढांचा और निर्वाचन क्षेत्र के साथ आपराधिक राजनीति के लंबे समय से चले आ रहे जुड़ाव से राहत दिला सके।