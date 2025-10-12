Difference between Naan and Tandoori Roti: नॉन और तंदूरी रोटी को लजीज व्यंजनों का राजा कहा जाता है, जानें बनाने और जायके का असली अंतर  

Difference between Naan and Tandoori Roti : भारत में भोजन का प्रतीक रोटी है। इसी तरह काम धंधे और भूख का प्रतीक भी रोटी को माना जाता है। रोटी को अगर भारतीय खानपान की आत्मा कहें तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रोटी आटे से बनती है। मुख्य रूप से गेंहू के आटे की रोटी का भोजन में प्रयोग अधिक किया जाता है। पूरी दुनिया में रोटी की कई वैराइटीज मिलती हैं, जो स्वाद और बनावट ,सजावट और कलर में एक-दूसरे से बिलकुल अलग होती हैं। पूरी दुनिया के लोग भारतीय रोटियों के स्वाद के दीवाने हैं, खासकर नॉन और तंदूरी रोटी, जो पनीर, चिकन और सब्जियों के साथ परोसी जाती हैं।

नान और तंदूरी रोटी केवल स्वाद में ही नहीं, बल्कि उनकी बनावट और बनाने के विधि में भी एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। नान नरम, फूली और हल्की मीठी होती है, जबकि तंदूरी रोटी हल्की कुरकुरी और घी या तेल की वजह से स्वादिष्ट बनती है। आइए जानते हैं कि आखिर नॉन और तंदूरी रोटी में क्या मुख्य अंतर है और किस तरह इन्हें परोसना सबसे बेहतरीन रहता है।

नॉन

नॉन और तंदूरी रोटी मुख्य रूप से प्रयुक्त आटे के प्रकार और खमीर उठाने वाले पदार्थ में भिन्न होती हैं। नान एक यीस्ट ब्रेड है, जो मैदा, पानी और यीस्ट से तैयार होती है। इसे तवे या नान स्टिक पैन में पकाया जाता है। नान की खासियत इसकी नरम और फूली बनावट है। इसे अक्सर बटर चिकन, तंदूरी चिकन या सब्जियों के साथ परोसा जाता है। नान का स्वाद और इसकी मुलायम बनावट इसे लजीज और स्वादिष्ट बनाती है।

तंदूरी रोटी

तंदूरी रोटी गेहूं के आटे से बनाई जाती है और इसमें खमीर नहीं होता, जिसके कारण यह अधिक सघन और चबाने योग्य होती है। तंदूरी रोटी को आमतौर पर मलाई मटर, तंदूरी चिकन और अन्य सब्जियों के साथ परोसा जाता है।