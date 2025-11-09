ट्रक बना नेशनल एथलीट जूली यादव का काल , हादसे में हुई मौत , घर में मचा कोहराम

  1. हिन्दी समाचार
यूपी की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां सड़क हादसे में नेशनल एथलीट की मौत हो गई।  वह हॉकी टीम की प्लेयर और निजी विद्यालय में स्पोर्ट्स टीचर थीं।  मिली जानकार  के मुताबिक महिला टीचर घर से निकली तभी उन्हें याद आया कि फोन घर पर ही भूल आई हैं।  वो फोन लेने के लिए घर की ओर वापस मुड़ गई. तभी रास्ते में सिलेंडर लदे ट्रक ने उन्हें रौंद दिया।घटना पारा थाना क्षेत्र की है।  टीचर की पहचान जूली यादव के रूप में हुई।  मौदा मोड़ के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जूली को रौंद दिया।  

घटना पारा थाना क्षेत्र की है।  टीचर की पहचान जूली यादव के रूप में हुई।  मौदा मोड़ के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जूली को रौंद दिया। आनन-फानन में उन्हें लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया।  जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।  बेटी की मरने की खबर सुनकर घर में कोहराम मच गया । एक ही बात दोहरा रहे हैं कि जूली ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो तो सबकी मदद करती थी, पता नहीं क्यों इतना बड़ा हादसा हो गया।

जूली के पिता अजय यादव हैं. वह किसानी काम करते हैं. वहीं मां गुड्डी देवी गृहणी हैं. छोटा भाई अमन पढ़ाई कर रहा है. पारा थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. शव का पंचनामा भरा जा रहा है. जल्द से जल्द ट्रक ड्राइवर को दबोच लिया जाएगा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जूली सड़क पर गिर पड़ीं और ट्रक का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया. आसपास के लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें ट्रॉमा सेंटर भेजा. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भाग निकला।

 

