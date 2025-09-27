  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. योगी सरकार बरेली हिंसा मामले में लेगी बड़ा एक्शन! उपद्रवियों पर NSA लगाने की तैयारी

योगी सरकार बरेली हिंसा मामले में लेगी बड़ा एक्शन! उपद्रवियों पर NSA लगाने की तैयारी

Bareilly Violence: यूपी के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद का नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव और कथित तौर पर फायरिंग भी की। अब इस मामले में योगी सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। हिंसक प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों पर NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Bareilly Violence: यूपी के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद का नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव और कथित तौर पर फायरिंग भी की। अब इस मामले में योगी सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। हिंसक प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों पर NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है।

पढ़ें :- जिलाधिकारी ने 3 अधिकारियों की जांच समिति की गठित, पहचान छिपाकर अधिकारीयों और कर्मचारियों की शिकायत करने वाले गिरोह के खिलाफ अब एनएसए, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट में होगी कार्यवाही

पुलिस सूत्रों की मानें तो बरेली में हिंसा की प्लानिंग पिछले पांच दिनों से की जा रही थी और शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव और फायरिंग की जैसी घटना को प्लान के तहत अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार, साजिश में लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, प्रदर्शन के आयोजकों पर भी एनएएस लगाने की तैयारी चल रही है। आरोपियों की पहचान के लिए जहां-जहां हिंसा हुई वहां के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। फिलहाल, पुलिस तमाम लोगों की सीडीआर खंगाल रही है।

बता दें कि बरेली के श्यामगंज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान उनके हाथों में लव मोहम्मद लिखे पोस्ट बैनर थे। पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को रोकने की कोशिया की। लेकिन जुलूस के रूप से भीड़ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ती गई। इस दौरान एसपी क्राइम से नोकझोंक भी हुई।

इस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने खलील स्कूल के पास तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो भगदड़ मच गई।  वहीं, मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर दिया गया। इस घटना में पुलिस के 10 कर्मी घायल हुए हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण को देखते हुए पुलिस ने वहां की दुकानों को बंद करा दिया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बरेली की घटना के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कि शांति की अपील

बरेली की घटना के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना...

योगी सरकार बरेली हिंसा मामले में लेगी बड़ा एक्शन! उपद्रवियों पर NSA लगाने की तैयारी

योगी सरकार बरेली हिंसा मामले में लेगी बड़ा एक्शन! उपद्रवियों पर NSA...

थार से घूमने निकले थे यूपी के लड़के-लड़कियां, दिल्ली-जयपुर हाईवे पर डिवाइडर से टकराई कार; 6 में से 5 की मौत

थार से घूमने निकले थे यूपी के लड़के-लड़कियां, दिल्ली-जयपुर हाईवे पर डिवाइडर...

Yogi cabinet meeting: सीएम योगी की अध्यक्षता में 22 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, उज्ज्वला योजना के तहत दो सिलेंडर मिलेंगे मुफ्त

Yogi cabinet meeting: सीएम योगी की अध्यक्षता में 22 अहम प्रस्तावों पर...

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडेय ने दिया इस्तीफ़ा, जानिए कारण

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडेय ने दिया...

बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल: सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, तोड़फोड़ की, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल: सड़कों पर उतरे सैकड़ों...