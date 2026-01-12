नौतनवा पुलिस ने दो वांछित अभियुक्तों को वाहन सहित दबोचा,SSB रोड से गिरफ्तार, दो अलग-अलग मुकदमों में चल रहे थे फरार

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: पुलिस अधीक्षक महराजगंज सोमेन्द्र मीना (IPS) के निर्देश पर वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नौतनवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ (PPS) के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी नौतनवा अंकुर गौतम (PPS) के पर्यवेक्षण में थाना नौतनवा पुलिस ने शुक्रवार तड़के दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पुलिस के अनुसार, 12 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर SSB रोड से मिथलेश कुमार गौतम निवासी हरगाँवा व आदित्य मद्धेशिया निवासी आज़ाद नगर, निचलौल—दोनों उम्र करीब 30 वर्ष—को गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ थाना नौतनवा में दर्ज मु.अ.सं. 250/2025 धारा 303(2), 317(2) BNS तथा मु.अ.सं. 239/2025 धारा 303(2) BNS के मुकदमों में वांछित चल रहे थे।

पुलिस ने उनके कब्जे से UP56 AS 8633 नम्बर की हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल तथा बिना नम्बर प्लेट की काली हीरो स्प्लेंडर (चेचिस नं. MBLHAW229PHJ72024) बरामद की है।

गिरफ्तारी सुबह 4:25 बजे की गई।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में

– उ.नि. संजय कुमार

– उ.नि. रामजी गुप्ता

– का. लक्ष्मीशंकर यादव

– का. अनुज सिंह

– का. पवन कुमार शामिल रहे।

पुलिस ने दोनों को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय भेज दिया है।