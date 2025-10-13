  1. हिन्दी समाचार
  2. जीवन मंत्रा
  3. Neem – Babool Daatoon : लोक जीवन समृद्ध हुआ तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में ताले लग जाएंगे , भटकिए मत, चले आइए नीम – बबूल  दातून की तरफ

Neem – Babool Daatoon : लोक जीवन समृद्ध हुआ तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में ताले लग जाएंगे , भटकिए मत, चले आइए नीम – बबूल  दातून की तरफ

भारत अपने लोक जीवन में उतर जाए तो सैकड़ों बहुराष्ट्रीय कंपनियों में ताले लग जाएंगे। अनावश्यक , अनेक बीमारियों को जन्म देने वाले उत्पाद नहीं बिकेंगे। सामान्य से लेकर दवा की बड़ी बड़ी कंपनियां और उनके ब्रांड, अस्पताल बंद हो जाएंगे। हां, मनुष्य का जीवन अवश्य सुंदर और निरोग हो जाएगा। इसका केवल एक ही उदाहरण लीजिए और स्वयं को परखिए। कितने रोग एक छोटे से लोक बदलाव से समाप्त हो सकते हैं। अब से 30, 35 वर्ष पूर्व ये रोग थे भी नहीं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Neem - Babool Daatoon : लोक जीवन समृद्ध हुआ तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में ताले लग जाएंगे , भटकिए मत, चले आइए नीम - बबूल  दातून की तरफ

Neem - Babool Daatoon : लोक जीवन समृद्ध हुआ तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों...

Health Tips : Alia Bhatt की फेवरेट डिश है 'दही चावल', डॉक्टर भी मानते हैं सेहत का खजाना

Health Tips : Alia Bhatt की फेवरेट डिश है 'दही चावल', डॉक्टर...

Difference between Naan and Tandoori Roti: नॉन और तंदूरी रोटी को लजीज व्यंजनों का राजा कहा जाता है, जानें बनाने और जायके का असली अंतर  

Difference between Naan and Tandoori Roti: नॉन और तंदूरी रोटी को लजीज...

Coock Tips : सब्जी में ज्यादा हो गया है तेल, तो कम करने के लिए अपनाएं ये Tips

Coock Tips : सब्जी में ज्यादा हो गया है तेल, तो कम...

Health Tips : हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है Oats , यहां जाने नुकसान

Health Tips : हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है Oats ,...

Miraculous Benefits Of Smiling :  मुस्कुराने से मिलते हैं ये चमत्कारी फायदे , लोगों के मूड पर भी पड़ता है अच्छा असर 

Miraculous Benefits Of Smiling :  मुस्कुराने से मिलते हैं ये चमत्कारी फायदे...