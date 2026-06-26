  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. नेटिजन्स ने जैकलिन फर्नांडीज को बताया ‘वेलकम टू द जंगल’ का सरप्राइज पैकेज, ‘जेनी’ के किरदार पर फैंस ने बरसाया जमकर प्यार

नेटिजन्स ने जैकलिन फर्नांडीज को बताया ‘वेलकम टू द जंगल’ का सरप्राइज पैकेज, ‘जेनी’ के किरदार पर फैंस ने बरसाया जमकर प्यार

फैंस जेनी के किरदार में चार्म, कॉमेडी और वॉर्मथ लाने के लिए जैकलिन की खूब तारीफ कर रहे हैं, और कई पोस्ट्स में जेनी को फिल्म के सबसे प्यारे किरदारों में से एक बताया जा रहा है। एक फैन ने लिखा, "जेनी आधिकारिक तौर पर #WelcomeToTheJungle से मेरी पसंदीदा किरदार बन गई है। जैकलिन ने पूरी फिल्म में उसे बहुत प्यारा और एंटरटेनिंग बनाया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Jacqueline Fernandez: ‘वेलकम टू द जंगल’ आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, दिशा पटानी, जैकलिन फर्नांडीज और कई अन्य कलाकारों से सजी एक बड़ी स्टार कास्ट नजर आ रही है। जैसे ही दर्शक सिनेमाघरों की ओर उमड़े, सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई, जिसमें जैकलिन फर्नांडीज द्वारा निभाया गया ‘जेनी’ का किरदार फिल्म के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले हाइलाइट्स में से एक बनकर उभरा है।

पढ़ें :- 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, वापस ली अपनी याचिका

​फैंस जेनी के किरदार में चार्म, कॉमेडी और वॉर्मथ लाने के लिए जैकलिन की खूब तारीफ कर रहे हैं, और कई पोस्ट्स में जेनी को फिल्म के सबसे प्यारे किरदारों में से एक बताया जा रहा है। एक फैन ने लिखा, “जेनी आधिकारिक तौर पर #WelcomeToTheJungle से मेरी पसंदीदा किरदार बन गई है। जैकलिन ने पूरी फिल्म में उसे बहुत प्यारा और एंटरटेनिंग बनाया है। #WelcomeToTheJungleReview एक अन्य यूजर ने शेयर किया, “इतनी बड़ी स्टार कास्ट के बीच भी, जैकलिन अपनी चमक बिखेरने में कामयाब रहीं। यही उनकी खूबी है।

पढ़ें :- वेलकम टू द जंगल के ट्रेलर रिलीज,फैंस बोले- ‘अक्षय का कमबैक’, कुछ ने पूछा- कॉमेडी कहां हैं?

#WelcomeToTheJungleReview कई दर्शकों ने उनकी कॉमिक एनर्जी की तुलना ‘तीस मार खान’ से भी की और लिखा, “तीस मार खान के फैंस इस फिल्म में जैकलिन को बेहद पसंद करने वाले हैं। वह जेनी के किरदार में वही क्रेजी फन एनर्जी लेकर आई हैं। #WelcomeToTheJungleReview कई अन्य लोगों ने पर्दे पर उनकी सहज मौजूदगी (स्क्रीन प्रेजेंस) की सराहना की, जिसमें एक फैन ने पोस्ट किया, “जैकलिन फर्नांडीज = ब्यूटी + कॉमेडी + चार्म, वह #WelcomeToTheJungle के सबसे बड़े सरप्राइज में से एक थीं।

​दर्शकों ने अक्षय कुमार के साथ जैकलिन की केमिस्ट्री और दिशा पटानी के साथ उनकी ट्यूनिंग पर भी खूब प्यार बरसाया है। एक ट्वीट में लिखा था, “भाई, जैकलिन और अक्षय के सीन्स एकदम लाजवाब (GOLD) थे, मुझे तुरंत इस जोड़ी की एक और फिल्म चाहिए। #WelcomeToTheJungle एक अन्य फैन ने फिल्म के क्लाइमेक्स को हाईलाइट करते हुए लिखा, “ऊंचा लंबा क्लाइमेक्स सीक्वेंस मुझे पूरे समय हंसाता रहा। अक्षय, जैकलिन और दिशा एक बहुत ही मजेदार तिकड़ी थे। WelcomeToTheJungleReview फैंस ने दोनों लीडिंग लेडीज के बीच की बॉन्डिंग को भी काफी पसंद किया, जिसमें एक पोस्ट में लिखा था, “दिशा और जैकलिन स्क्रीन पर एक साथ = क्यूटनेस का डबल डोज…

पढ़ें :- Bollywood: दिशा पाटनी का 'ऊंचा लंबा कद' भी नहीं भर पाया कटरीना की कमी, अक्षय कुमार हुए ट्रोल

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बढ़ गया मिर्जापुर का सस्पेंस! मेकर्स ने शेयर किए जितेंद्र कुमार, अभिषेक बनर्जी और रवि किशन के जबरदस्त कैरेक्टर पोस्टर्स

बढ़ गया मिर्जापुर का सस्पेंस! मेकर्स ने शेयर किए जितेंद्र कुमार, अभिषेक...

नेटिजन्स ने जैकलिन फर्नांडीज को बताया 'वेलकम टू द जंगल' का सरप्राइज पैकेज, 'जेनी' के किरदार पर फैंस ने बरसाया जमकर प्यार

नेटिजन्स ने जैकलिन फर्नांडीज को बताया 'वेलकम टू द जंगल' का सरप्राइज...

Video-मेक्सिको के 3-0 की शानदार जीत के बीच सोशल मीडिया पर छाईं H-Town Girl ओलिविया बेथेल,'MEXICOOOOOO!'के नारों से बोल्ड हुए फैन्स

Video-मेक्सिको के 3-0 की शानदार जीत के बीच सोशल मीडिया पर छाईं...

Wheelchair Video : सिंगर अलका याग्निक ने तोड़ी चुप्पी, फैंस की चिंता पर किया पोस्ट; लिखा- ‘मैं ठीक हूं’

Wheelchair Video : सिंगर अलका याग्निक ने तोड़ी चुप्पी, फैंस की चिंता...

भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत क्या है? पासपोर्ट विवाद पर भड़के जावेद अख्तर, सिस्टम पर दागे तीखे सवाल- 'क्या वे कुछ लोगों को यह दस्तावेज'

भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत क्या है? पासपोर्ट विवाद पर भड़के जावेद...

200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, वापस ली अपनी याचिका

200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट...