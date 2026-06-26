नेटिजन्स ने जैकलिन फर्नांडीज को बताया ‘वेलकम टू द जंगल’ का सरप्राइज पैकेज, ‘जेनी’ के किरदार पर फैंस ने बरसाया जमकर प्यार

Jacqueline Fernandez: ‘वेलकम टू द जंगल’ आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, दिशा पटानी, जैकलिन फर्नांडीज और कई अन्य कलाकारों से सजी एक बड़ी स्टार कास्ट नजर आ रही है। जैसे ही दर्शक सिनेमाघरों की ओर उमड़े, सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई, जिसमें जैकलिन फर्नांडीज द्वारा निभाया गया ‘जेनी’ का किरदार फिल्म के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले हाइलाइट्स में से एक बनकर उभरा है।

Jacqueline Fernandez = beauty + comedy + charm 😍✨ She was one of the biggest surprises of #WelcomeToTheJungle — shriyash patil (@Shriyash78) June 26, 2026

​फैंस जेनी के किरदार में चार्म, कॉमेडी और वॉर्मथ लाने के लिए जैकलिन की खूब तारीफ कर रहे हैं, और कई पोस्ट्स में जेनी को फिल्म के सबसे प्यारे किरदारों में से एक बताया जा रहा है। एक फैन ने लिखा, “जेनी आधिकारिक तौर पर #WelcomeToTheJungle से मेरी पसंदीदा किरदार बन गई है। जैकलिन ने पूरी फिल्म में उसे बहुत प्यारा और एंटरटेनिंग बनाया है। #WelcomeToTheJungleReview एक अन्य यूजर ने शेयर किया, “इतनी बड़ी स्टार कास्ट के बीच भी, जैकलिन अपनी चमक बिखेरने में कामयाब रहीं। यही उनकी खूबी है।

Bhai Jacqueline and Akshay scenes were GOLD 😂❤️ Give me another film with this duo immediately. #WelcomeToTheJungle — WeirdThought’s (@vidishahere) June 26, 2026

#WelcomeToTheJungleReview कई दर्शकों ने उनकी कॉमिक एनर्जी की तुलना ‘तीस मार खान’ से भी की और लिखा, “तीस मार खान के फैंस इस फिल्म में जैकलिन को बेहद पसंद करने वाले हैं। वह जेनी के किरदार में वही क्रेजी फन एनर्जी लेकर आई हैं। #WelcomeToTheJungleReview कई अन्य लोगों ने पर्दे पर उनकी सहज मौजूदगी (स्क्रीन प्रेजेंस) की सराहना की, जिसमें एक फैन ने पोस्ट किया, “जैकलिन फर्नांडीज = ब्यूटी + कॉमेडी + चार्म, वह #WelcomeToTheJungle के सबसे बड़े सरप्राइज में से एक थीं।

​दर्शकों ने अक्षय कुमार के साथ जैकलिन की केमिस्ट्री और दिशा पटानी के साथ उनकी ट्यूनिंग पर भी खूब प्यार बरसाया है। एक ट्वीट में लिखा था, “भाई, जैकलिन और अक्षय के सीन्स एकदम लाजवाब (GOLD) थे, मुझे तुरंत इस जोड़ी की एक और फिल्म चाहिए। #WelcomeToTheJungle एक अन्य फैन ने फिल्म के क्लाइमेक्स को हाईलाइट करते हुए लिखा, “ऊंचा लंबा क्लाइमेक्स सीक्वेंस मुझे पूरे समय हंसाता रहा। अक्षय, जैकलिन और दिशा एक बहुत ही मजेदार तिकड़ी थे। WelcomeToTheJungleReview फैंस ने दोनों लीडिंग लेडीज के बीच की बॉन्डिंग को भी काफी पसंद किया, जिसमें एक पोस्ट में लिखा था, “दिशा और जैकलिन स्क्रीन पर एक साथ = क्यूटनेस का डबल डोज…