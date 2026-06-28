‘हैवान’ में अक्षय कुमार का दिखेगा खतरनाक रूप, सैफ बोले- ये ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी’ जैसी नहीं

Bollywood Updates: बॉलीवुड के दो दिग्गज कलाकार अक्षय कुमार और सैफ अली खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देने वाले हैं। दोनों की आगामी फिल्म ‘हैवान’ को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। हाल ही में सैफ अली खान ने इस फिल्म और अक्षय कुमार के साथ अपनी लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को लेकर खुलकर बात की। एक बातचीत के दौरान सैफ ने बताया कि ‘हैवान’ उनकी और अक्षय की पहले की फिल्मों से पूरी तरह अलग है। उन्होंने कहा कि दर्शकों को इस फिल्म में कोई हल्की-फुल्की या कॉमिक कहानी नहीं, बल्कि एक गंभीर और रोमांच से भरपूर कहानी देखने को मिलेगी।

अक्षय कुमार के नए अवतार को लेकर उत्साहित हैं सैफ

सैफ अली खान ने बताया कि इस फिल्म में अक्षय कुमार एक बेहद दमदार और खतरनाक विलेन की भूमिका में नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि अक्षय को इस तरह के किरदार में देखना अपने आप में एक अलग अनुभव होगा। सैफ ने अक्षय को अपने बड़े भाई जैसा बताते हुए कहा कि दोनों की दोस्ती करीब तीन दशक पुरानी है और उनके बीच हमेशा से आपसी सम्मान और बेहतरीन तालमेल रहा है।

गंभीर फिल्म, लेकिन सेट पर खूब हुई मस्ती

हालांकि हैवान की कहानी काफी गंभीर और थ्रिल से भरपूर है, लेकिन शूटिंग के दौरान माहौल बिल्कुल अलग था। सैफ ने बताया कि वह और अक्षय अक्सर सेट पर मजाक-मस्ती करते रहते थे। कई बार उनकी शरारतों की वजह से निर्देशक प्रियदर्शन को उन्हें बच्चों की तरह समझाना और डांटना भी पड़ता था।

‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी’ जैसी नहीं होगी ‘हैवान’

अक्षय और सैफ की जोड़ी को दर्शकों ने पहले भी काफी पसंद किया है। खासकर उनकी फिल्म ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी’ आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है। हालांकि सैफ ने साफ कर दिया कि हैवान को उस फिल्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह पूरी तरह से अलग शैली की फिल्म है। सैफ ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में कोई अच्छी और दमदार कॉमेडी स्क्रिप्ट मिलती है, तो वह अक्षय कुमार के साथ एक बार फिर कॉमेडी फिल्म करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल दर्शकों को हैवान में दोनों सितारों का एक नया और रोमांचक रूप देखने को मिलेगा।

निर्देशक प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी हैवान एक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है।