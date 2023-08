New Rajasthan : अशोक गहलौत सरकार ने बदल दिया सूबे का भूगोल, 19 नए जिले और तीन संभाग का किया गठन,पढ़ें पूरी अपडेट

जयपुर। राजस्थान (Rajasthan) का भूगोल (Geography) आज से बदल गया है। अब 50 जिलों और दस संभागों वाला राज्य बन गया है। सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने आज 19 नए जिलों और 3 संभागों का विधिवत उद्घाटन कर दिया है। बता दें कि इससे पहले 5 अगस्त को इनके गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने पिछले दिनों राजस्थान में 19 नए जिलों और 3 संभागों की घोषणा की थी। सीएम की इस घोषणा के बाद जो कस्बे जिले में बन गए वहां खुशियों का माहौल था। वहीं लंबे समय से जिन कस्बों को जिला बनाए जाने की मांग चल रही थी उनका जिले बनने में नंबर नहीं आने से आक्रोश व्याप्त हो गया था।

नए जिलों और संभागों के गठन के बाद इस मसले पर जमकर रार हुई थी। धरने प्रदर्शन और हाईवे जाम किए गए थे। जयपुर शहर को भी दो भागों में बांट दिया गया था। इस पर बाद में बवाल हो गया था। उसके बाद जयपुर शहर को एक ही जिला रखा गया है। जिलों को लेकर मचे गदर को देखते हुए पहले संभावना जताई जा रही थी कि सीएम कुछ नए जिलों की और घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज नए जिलों और संभागों के उद्घाटन के बाद अब राजस्थान में कुल 50 जिले हो गए हैं। वहीं संभागों की संख्या भी बढ़कर दस हो गई है। सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया है।

इन संभागों को तोड़कर बनाए गए हैं नए संभाग

इसके तहत जयपुर संभाग (Jaipur Division) और बीकानेर संभाग (Bikaner Division) को तोड़कर सीकर संभाग नया बनाया गया है। वहीं जोधपुर संभाग (Jodhpur Division) को तोड़कर पाली को नया संभाग बनाया गया है। जबकि उदयपुर संभाग को तोड़कर नया बांसवाड़ा संभाग बनाया गया है। सीएम गहलोत ने इन संभागों के साथ 19 नए जिलों का आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम (Birla Auditorium) में आयोजित कार्यक्रम में विधिवत उदघाटन किया। समारोह में मंत्री रामलाल जाट, लालचंद कटारिया, प्रताप सिंह और मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि तथा उच्चाधिकारी शामिल हुए। इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया गया।

इन नए संभागों और जिलों का हुआ है गठन

तीन नए संभागों में सीकर, पाली और बांसवाड़ा शामिल हैं। वहीं नए जिलों में नीमकाथाना, सांचौर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल, अनूपगढ़, ब्यावर, केकड़ी, डीडवाना-कुचामन, शाहपुरा, डीग, गंगापुरसिटी, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बालोतरा और सलूंबर शामिल। इनमें दूदू अब राजस्थान का सबसे छोटा जिला (Dudu is the smallest district of Rajasthan) होगा।

यह हुआ संभागवार जिलों का बंटवारा

सीकर संभाग- सीकर, झुंझुनूं, नीमकाथाना और चूरू।

पाली संभाग- पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही।

बांसवाड़ा संभाग- बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़।

जयपुर संभाग- जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपूतली, बहरोड़, दौसा, खैरथल और अलवर।

बीकानेर संभाग- बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़।

अजमेर संभाग- अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना-कुचामन और शाहपुरा।

भरतपुर संभाग- भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुरसिटी और सवाईमाधोपुर।

कोटा संभाग- कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़।

जोधपुर संभाग- जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा।

उदयपुर संभाग- उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूंबर।