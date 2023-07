Nikhil Siddharth ने ट्वीट पर लिखा इमोशनल नोट, कहा- मेरे करियर में सबसे अधिक ओपनिंग...

मुंबई : एक हफ्ते पहले रिलीज हुई फिल्म स्पाई निखिल के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। इसके अलावा, यह पांच दिनों के भीतर ही टूट गया और लाभ उद्यम में प्रवेश कर गया। भले ही रिलीज के दिन इसे पूरी तरह नकारात्मक समीक्षा मिली हो, लेकिन चर्चा की परवाह किए बिना इसे कलेक्शन मिल रहा है।

इसी बीच इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान बहुत जल्दबाजी में कर दिया गया. उसी के अनुरूप तेजी से प्रमोशन किये गये। दरअसल, इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने की कोशिश की गई थी. लेकिन यह संभव नहीं हो सका. इतना ही नहीं, कंटेंट समय पर नहीं पहुंचने के कारण विदेशी प्रीमियर भी रद्द कर दिए गए।

