नितिन गडकरी, बोले- लिव-इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह समाज के लिए खतरा, लेकिन समाज अपने नियम खुद तय करेगा

नई दिल्ली। केंद्रीय परिवहन और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister for Road Transport and Highways, Nitin Gadkari) ने एक यूट्यूब साक्षात्कार के दौरान लिव-इन रिश्तों (Live-in Relationships) और समलैंगिक विवाहों (Homosexual Marriages) को समाज के नियमों और परंपराओं के खिलाफ बताया। उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्थाएं समाज की संरचना को नुकसान पहुंचा सकती हैं और सामाजिक ढांचे को गिरा सकती हैं।

यूट्यूब पत्रकार समदीश भाटिया के साथ बातचीत में, नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बताया कि जब वे लंदन की ब्रिटिश संसद में गए थे। तो वहां के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने उनसे पूछा कि उनके देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गडकरी ने कहा कि कि मैंने उन्हें गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याओं का जिक्र किया। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां के अधिकांश युवा शादी नहीं कर रहे हैं।

Nitin Gadkari said live-in relationships are wrong.

He believes people who love each other should get married and take responsibility.

He said live-in relationships are for cowards and lead to more false rape cases and murders of women. pic.twitter.com/NRK8u04zIH

