किसानों को अपनी कृषि उपज का नहीं मिलता उचित मूल्य, इसलिए शहरों की तरफ हो रहा है पलायन : नितिन गडकरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने अपने बेवाक बयानों के लिए मशहूर है। मंगलवार को कहा कि, गरीबी और बेरोजगारी के कारण बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसे महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि लोग शहरी क्षेत्रों की ओर इसलिए भी पलायन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी कृषि उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।

सड़क एंव परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Road and Transport Minister Nitin Gadkari) ने कहा कि, बेरोजगारी और गरीबी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बहुत अधिक पलायन हो रहा है। यही कारण है कि आज हम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर जैसे महानगरों में बहुत सारी समस्याएं देख रहे हैं। भारत में फ्लेक्स इंजन वाली गाड़ियां आ रही हैं और देश में इथेनॉल पंप खोले जा रहे हैं और इससे किसानों की आय बढ़ेगी।

📍𝑵𝒆𝒘 𝑫𝒆𝒍𝒉𝒊 | Live from Launch of India SAF Alliance at India Climate Week

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) February 4, 2025