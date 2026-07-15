  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सोनौली नगर पंचायत में मनोनीत सभासदों का हंगामा, विकास कार्यों की अनदेखी का लगाया आरोप

सोनौली नगर पंचायत में मनोनीत सभासदों का हंगामा, विकास कार्यों की अनदेखी का लगाया आरोप

सोनौली नगर पंचायत में मनोनीत सभासदों का हंगामा, विकास कार्यों की अनदेखी का लगाया आरोप

By ब्यूरो टीम महराजगंज 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: आदर्श नगर पंचायत सोनौली कार्यालय में बुधवार दोपहर उस समय गहमागहमी का माहौल बन गया, जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत सभासद रवि वर्मा, प्रेम जायसवाल और हरिनारायण लोधी एक साथ नगर पंचायत कार्यालय पहुंच गए। तीनों सभासदों ने वरिष्ठ लिपिक संजय श्रीवास्तव पर उनके द्वारा दिए गए विकास प्रस्तावों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

पढ़ें :- भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, पहले हाई कोर्ट जाने को कहा

सभासदों का कहना था कि उन्होंने नगर की सड़क और नाली निर्माण से संबंधित प्रस्ताव काफी पहले दिया था, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत प्रशासन बिना सूचना दिए चुनिंदा सभासदों के साथ बैठकें कर रहा है, जबकि मनोनीत सभासदों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है।

सभासदों ने यह भी आरोप लगाया कि नगर में टैक्सी स्टैंड की नीलामी जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों की भी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। इसे लेकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और पारदर्शिता पर सवाल उठाए।

करीब एक घंटे तक नगर पंचायत कार्यालय में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक होती रही, जिससे वहां मौजूद लोगों की भीड़ लग गई।

इस दौरान वरिष्ठ लिपिक संजय श्रीवास्तव ने सभासदों को आश्वस्त करते हुए कहा कि दो दिनों के भीतर संबंधित स्थलों का निरीक्षण कराया जाएगा और आवश्यक विकास कार्य शुरू करा दिए जाएंगे।

पढ़ें :- असम में जलप्रलय, चार लोगों की मौत, 37 हजार से अधिक लोग प्रभावित

अब देखना होगा कि नगर पंचायत प्रशासन अपने आश्वासन पर कितना खरा उतरता है या फिर मनोनीत सभासदों का विरोध आगे और तेज होता है।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सोनौली नगर पंचायत में मनोनीत सभासदों का हंगामा, विकास कार्यों की अनदेखी का लगाया आरोप

सोनौली नगर पंचायत में मनोनीत सभासदों का हंगामा, विकास कार्यों की अनदेखी...

भारतीय डाक ने पहली बार 4000 करोड़ की कमाई के साथ रचा इतिहास

भारतीय डाक ने पहली बार 4000 करोड़ की कमाई के साथ रचा...

आय से अधिक संपत्ति मामले में ललित कुमार की अभी और बढ़ेंगी मुश्किलें, बैंक खातों को खंगाल रही विजिलेंस की टीम

आय से अधिक संपत्ति मामले में ललित कुमार की अभी और बढ़ेंगी...

केंद्रीय गृहमंत्री से मिले सीएम योगी, करीब 40 मिनट दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा

केंद्रीय गृहमंत्री से मिले सीएम योगी, करीब 40 मिनट दोनों नेताओं के...

भारत-नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक, बिना दस्तावेज नेपाल में घुसने की कोशिश, जांच में कई सवाल

भारत-नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक, बिना दस्तावेज नेपाल में घुसने...

Video : केजीएमयू में नॉनवेज भोजन पर रोक के फैसले पर मौलाना यासूब अब्बास ने दी प्रतिक्रिया, कही ये बात

Video : केजीएमयू में नॉनवेज भोजन पर रोक के फैसले पर मौलाना...