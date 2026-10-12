  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. अब ओवैसी ने दी चुनौती- योगी संभल से और अखिलेश गोरखपुर से चुनाव लड़कर दिखाए, हम दोनों को हराएंगे

अब ओवैसी ने दी चुनौती- योगी संभल से और अखिलेश गोरखपुर से चुनाव लड़कर दिखाए, हम दोनों को हराएंगे

UP Challenge Politics : यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से एक-दूसरे को चुनौती देने के बाद दूसरे नेताओ की भी इस विवाद में एंट्री होती दिख रही है। रविवार को कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने पूर्व सीएम को जहूराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। इसके बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि योगी संभल से और अखिलेश गोरखपुर से चुनाव लड़कर दिखाए। उनकी पार्टी दोनों को हराएगी। 

By Abhimanyu 
Updated Date

UP Challenge Politics : यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से एक-दूसरे को चुनौती देने के बाद दूसरे नेताओ की भी इस विवाद में एंट्री होती दिख रही है। रविवार को कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने पूर्व सीएम को जहूराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। इसके बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि योगी संभल से और अखिलेश गोरखपुर से चुनाव लड़कर दिखाए। उनकी पार्टी दोनों को हराएगी।

पढ़ें :- INDIA गठबंधन का सुप्रीम कोर्ट तक 'चलो दिल्ली-लोकतंत्र के लिए मार्च', CJI ने विपक्षी नेताओं से मिलने से किया इनकार

आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने रविवार को कहा कि बाबा अखिलेश को बोल रहे है आ जाओ अयोध्या। ओवैसी बोल रहा है बाबा से आ जाओ संभल। अखिलेश से बोल रहा है जाओ गोरखपुर। इंशाअल्लाह मजलिस दोनों को हराएगी। AIMIM चीफ की इस टिप्पणी के बाद अब एक-दूसरे चुनौती देने की सियासत तेज होती दिख रही है। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को चुनौती देते हुए कहा था कि उन्होंने चुनौती सीएम योगी को दी है, वो सीएम ने स्वीकार की है तो अखिलेश को पीछे भागना नहीं चाहिए। उनको आकर आमने-सामने पर्चा भरना चाहिए। अगर वो अयोध्या से लड़ने से डर रहे हों तो अखिलेश सीएम से न लड़कर उनके खिलाफ जहूराबाद से चुनाव लड़ लें। दोनों को उनकी हैसियत पता चल जाएगी।

अब हमें गांधी या नेहरू की ज़रूरत नहीं : ओवैसी

AIMIM चीफ ने कहा, “…हमारी तकलीफ़ों के बारे में कोई बात नहीं करता। फिर भी आज, पुलिस किसी को हिरासत में लेती है और उन्हें एक साल तक विरोध-प्रदर्शन न करने का आदेश देती है… मैं अपने ही लोगों को यह कहते हुए देखता हूँ, ‘अरे मुसलमानों! उनका समर्थन करो; उन्हीं में से नेहरू और गांधी जैसे लोग निकलेंगे’… यही उनमें और ओवैसी में फ़र्क है। वे कहते हैं, ‘उनका समर्थन करो’। मैं कहता हूँ, ‘तुम नेता बनो’। हम किसी के गुलाम नहीं हैं; हम सिर्फ़ इसलिए किसी के पीछे नहीं भागेंगे क्योंकि वे खुद को अगला नेहरू या गांधी बताते हैं… अब हमें गांधी या नेहरू की ज़रूरत नहीं है; हमें अपने नेताओं की ज़रूरत है।”

पढ़ें :- अयोध्या में ‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरों को हराने के लिए हमारा एक युवा ‘पीडीए प्रहरी’ ही काफ़ी...सीएम योगी के चुनौती पर अखिलेश यादव का पलटवार
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अब ओवैसी ने दी चुनौती- योगी संभल से और अखिलेश गोरखपुर से चुनाव लड़कर दिखाए, हम दोनों को हराएंगे

अब ओवैसी ने दी चुनौती- योगी संभल से और अखिलेश गोरखपुर से...

कांग्रेस दफ्तर में अजय राय और ममता चौधरी भिड़े, समर्थकों के बीच जूते चले: प्रमोद तीवारी ने हाथ जोड़े, राहुल से फोन पर बात हुई

कांग्रेस दफ्तर में अजय राय और ममता चौधरी भिड़े, समर्थकों के बीच...

नौतनवा में हिंदू रक्षा दल का प्रदर्शन, कॉकरोच जनता पार्टी का पुतला फूंका

नौतनवा में हिंदू रक्षा दल का प्रदर्शन, कॉकरोच जनता पार्टी का पुतला...

UP रोडवेज बसों में बुजुर्ग महिलाओं को अब ETM से मिलेगा 'शून्य मूल्य' का टिकट, बीमा सुरक्षा का रास्ता साफ

UP रोडवेज बसों में बुजुर्ग महिलाओं को अब ETM से मिलेगा 'शून्य...

पूर्व IAS दिव्या मित्तल पहुंची मिर्जापुर, लोगों ने माला पहनाकर व पुष्पवर्षा से किया जोरदार स्वागत

पूर्व IAS दिव्या मित्तल पहुंची मिर्जापुर, लोगों ने माला पहनाकर व पुष्पवर्षा...

kashi sanskriti sansad 2026 : काशी संस्कृति संसद में राष्ट्र और नई पीढ़ी के सवालों पर होगा मंथन, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जुटेंगे देशभर के सन्त

kashi sanskriti sansad 2026 : काशी संस्कृति संसद में राष्ट्र और नई...