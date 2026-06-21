ODI Series: इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान, यशस्वी जायसवाल को नहीं मिली जगह

ODI Series: इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया है। रविवार को बीसीसीआई ने टीम का एलान किया। इसमें अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिली है। बता दें कि, वनडे सीरीज की शुरूआत 14 जुलाई से होगी। दोनों टीमों के बीच 3 वनडे सीरीज खेली जाएगी। वहीं विराट कोहली अगर फिर होते हैं तो खेलते नजर आएंगे।

भारत की टीम का एलान

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली*, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार।

वनडे सीरीज का शेड्यूल

बता दें कि, भारत और इंग्लैंड सीरीज की शुरूआत 14 जुलाई से शुरू होगी। इसके बाद दूसरे वनडे मैच 16 और तीसरा वनडे सीरीज 19 जुलाई को होगा।