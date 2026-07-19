  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs ENG Final ODI Live : आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा सीरीज डिसाइडर मैच, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव

IND vs ENG Final ODI Live : आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा सीरीज डिसाइडर मैच, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव

IND vs ENG Final ODI Live : आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाना है। इस सीरीज का पहला मैच भारत ने 6 विकेट से अपने नाम किया था, जबकि दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 4 विकेट से बाजी मारी थी। ऐसे में तीसरे मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम सीरीज भी अपने नाम करेगी। आइये जानते हैं कि  भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs ENG Final ODI Live : आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाना है। इस सीरीज का पहला मैच भारत ने 6 विकेट से अपने नाम किया था, जबकि दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 4 विकेट से बाजी मारी थी। ऐसे में तीसरे मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम सीरीज भी अपने नाम करेगी। आइये जानते हैं कि  भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

पढ़ें :- निर्णायक वनडे से पहले टीम इंडिया का बड़ा दाव: चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह इस प्लेयर की हुई एंट्री

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा वनडे मैच रविवार 19 जुलाई 2026 को खेला जाएगा।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा वनडे मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा वनडे मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा।

पढ़ें :- रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के रिश्तों में खटास? रिपोर्ट्स में बड़ा दावा, टीम इंडिया में भविष्य को लेकर अटकलें तेज

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा? 

भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच के लिए टॉस रविवार 19 जुलाई 2026 को भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.00 बजे होगा।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच में पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच में पहली गेंद रविवार 19 जुलाई 2026 को भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.30 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच किस टीवी चैनल पर लाइव देख सकेंगे? 

पढ़ें :- रोहित शर्मा के संन्यास पर BCCI ने तोड़ी चुप्पी, कहा- लॉर्ड्स वनडे आखिरी मैच नहीं, खेलना जारी रखेंगे

भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच को भारतीय फैंस Sony Sports Network या Star Sports लाइव देख सकते हैं।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप या वेबसाइट पर उपलब्ध होगी?

भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV या जियोहॉटस्टार प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs ENG Final ODI Live : आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा सीरीज डिसाइडर मैच, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव

IND vs ENG Final ODI Live : आज भारत और इंग्लैंड के...

निर्णायक वनडे से पहले टीम इंडिया का बड़ा दाव: चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह इस प्लेयर की हुई एंट्री

निर्णायक वनडे से पहले टीम इंडिया का बड़ा दाव: चोटिल वॉशिंगटन सुंदर...

रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के रिश्तों में खटास? रिपोर्ट्स में बड़ा दावा, टीम इंडिया में भविष्य को लेकर अटकलें तेज

रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के रिश्तों में खटास? रिपोर्ट्स में बड़ा...

पहली बार एक ओवर में छह छक्कों का करिश्मा दिखाने वाले दिग्गज का निधन, क्रिकेट ने खोया अपना सबसे महान ऑलराउंडर

पहली बार एक ओवर में छह छक्कों का करिश्मा दिखाने वाले दिग्गज...

रोहित शर्मा के संन्यास पर BCCI ने तोड़ी चुप्पी, कहा- लॉर्ड्स वनडे आखिरी मैच नहीं, खेलना जारी रखेंगे

रोहित शर्मा के संन्यास पर BCCI ने तोड़ी चुप्पी, कहा- लॉर्ड्स वनडे...

LPL 2026 से पहले बड़ा एक्शन: रिश्वत देने के आरोप में भारत के पूर्व अंडर-19 स्टार मनजोत कालरा गिरफ्तार

LPL 2026 से पहले बड़ा एक्शन: रिश्वत देने के आरोप में भारत...