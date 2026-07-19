IND vs ENG Final ODI Live : आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा सीरीज डिसाइडर मैच, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव

IND vs ENG Final ODI Live : आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाना है। इस सीरीज का पहला मैच भारत ने 6 विकेट से अपने नाम किया था, जबकि दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 4 विकेट से बाजी मारी थी। ऐसे में तीसरे मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम सीरीज भी अपने नाम करेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा वनडे मैच रविवार 19 जुलाई 2026 को खेला जाएगा।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा वनडे मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा वनडे मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच के लिए टॉस रविवार 19 जुलाई 2026 को भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.00 बजे होगा।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच में पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच में पहली गेंद रविवार 19 जुलाई 2026 को भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.30 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच किस टीवी चैनल पर लाइव देख सकेंगे?

भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच को भारतीय फैंस Sony Sports Network या Star Sports लाइव देख सकते हैं।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप या वेबसाइट पर उपलब्ध होगी?

भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV या जियोहॉटस्टार प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध होगी।