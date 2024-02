Mauni Amavasya के मौके पर लाखों भक्तों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, दान से मिलता है हजारो गुना पुण्य

आज शुक्रवार को मौनी अमावस्या (Mauni Amavasya) के मौके पर प्रयागराज के संगम में लाखों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। शास्त्रों में इश दिन का बहुत अधिक महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान और दान करने का खास महत्व है।

ऐसी मान्यता है इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान के बाद दान करने से शुभ फल मिलता है। इस दिन किए गए दान पुण्य और पूजा से अन्य दिनों की तुलना हजारों गुना पुण्य मिलता है। साथ ही ग्रह दोषों के प्रभाव भी कम होता है। इसलिए मौनी आमावस्या के दिन सुबह स्नान के बाद सूर्य को दूध, तिल से जल अर्पित करने से खास लाभ मिलता है।

Mauni Amavasya Snan

in Sangam Mela Area

going on smoothly since midnight…more than one crore people have already taken holy dip so far.@UPGovt @myogiadityanath @InfoDeptUP pic.twitter.com/5xwGqUlktc

