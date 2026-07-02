OPPO ने 54 घंटे तक के प्लेबैक वाला Enco Air 5 TWS ईयरबड्स भारत में किया लॉन्च, कीमत भी बेहद कम

OPPO Enco Air 5 TWS Features and Price : चीनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ओप्पो ने भारतीय बाज़ार में नया OPPO Enco Air 5 TWS ईयरबड्स लॉन्च किए हैं। इसको देश में 12mm के हाई-एम्प्लीट्यूड डायनामिक बास ड्राइवर यूनिट के साथ लाया गया है। यह मैक्सिमम एम्प्लीट्यूड में 100% की बढ़ोतरी देता है। इससे यूज़र्स को बेहतर बास आउटपुट और शानदार डायनामिक परफॉर्मेंस मिलती है। इसमें टाइटेनियम-कोटेड PET डायाफ्राम का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे तेज़ रिस्पॉन्स, बेहतर क्लैरिटी और हर साउंड डिटेल को सटीक रूप से कैप्चर करने में मदद मिलती है।

OPPO Enco Air 5 TWS के नॉइज़ कैंसिलेशन फ़ीचर्स की बात करें तो, नए ईयरबड्स 52dB एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन और रियल-टाइम ANC स्मार्ट सीन-बेस्ड नॉइज़ कैंसिलेशन को सपोर्ट करते हैं। इसमें कई ANC मोड भी हैं, जैसे स्मार्ट डायनामिक नॉइज़ कैंसिलेशन, डीप नॉइज़ कैंसिलेशन, मीडियम नॉइज़ कैंसिलेशन और लाइट नॉइज़ कैंसिलेशन, जिससे यूज़र्स अपने आस-पास के माहौल के हिसाब से नॉइज़ कैंसिलेशन अनुभव को एडजस्ट कर सकते हैं। कॉलिंग के लिए, इन ईयरबड्स में ट्रिपल-माइक AI क्लियर कॉल सपोर्ट दिया गया है और इनकी कॉल नॉइज़ कैंसिलेशन क्षमता को भी बेहतर बनाया गया है।

नए ईयरबड्स में ट्रिपल-माइक्रोफ़ोन सिस्टम है, जिसमें दो बाहरी माइक्रोफ़ोन और बीमफॉर्मिंग सपोर्ट शामिल हैं, जो यूज़र की आवाज़ को सटीक रूप से कैप्चर करते हैं। इसमें एक बिल्ट-इन माइक्रोफ़ोन भी है, जो बैकग्राउंड नॉइज़ को कम करते हुए कान के अंदर से साउंड को ऑप्टिमाइज़ करता है। HSA 3152+ AI मॉडल की वजह से, भीड़-भाड़ वाली और शोर-शराबे वाली जगहों पर कॉल करने पर भी सामने वाले व्यक्ति को यूज़र की आवाज़ साफ़ सुनाई देगी। इसके अलावा, 12mm डायनामिक बास ड्राइवर के साथ-साथ, OPPO Enco Air 5 ईयरबड्स OPPO Alive Audio को भी सपोर्ट करते हैं।

एडवांस्ड स्पेशल ऑडियो एल्गोरिदम, HRTF और वर्चुअल रिवर्ब टेक्नोलॉजी की मदद से, साउंड को स्पेस में सटीक रूप से पोज़िशन किया जाता है, जिससे दिशा और गहराई का असली अहसास होता है। इसमें साउंड मास्टर EQ भी है, जो तीन साउंड मोड देता है – प्योर ओरिजिनल साउंड, मेलो वोकल्स और पल्सिंग बास। इसमें 10-बैंड EQ ट्यूनिंग सपोर्ट वाला कस्टम इक्वलाइज़र भी दिया गया है, जिससे यूज़र्स बास से लेकर ट्रेबल तक सब कुछ फाइन-ट्यून कर सकते हैं और अपना पर्सनलाइज़्ड साउंड प्रोफ़ाइल बना सकते हैं।

ये ईयरबड्स डुअल कनेक्शन को सपोर्ट करते हैं, जिससे यूज़र्स एक ही समय में एक जोड़ी ईयरबड्स को दो डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। ये iOS और Android डिवाइस के साथ एक साथ कनेक्शन को भी सपोर्ट करते हैं। जब आप किसी दूसरे डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हों और फ़ोन कॉल आए, तो ऑडियो अपने-आप कॉल पर स्विच हो जाएगा और कॉल खत्म होने के बाद, यह वहीं से शुरू होगा जहाँ यूज़र ने छोड़ा था। ब्लूटूथ 6.1, स्मार्ट ब्लूटूथ, टैप टू लॉन्च और लो-लेटेंसी गेमिंग इस डिवाइस के कुछ और फ़ीचर्स हैं।

OPPO Enco Air 5 ईयरबड्स के बारे में दावा किया जाता है कि ये कुल 54 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देते हैं। एक बार फुल चार्ज करने पर ये ईयरबड्स लगातार 13 घंटे तक का प्लेबैक टाइम भी दे सकते हैं। खास बात यह है कि इस डिवाइस को बैटरी की मज़बूती के लिए जर्मन TÜV Rheinland सर्टिफ़िकेशन भी मिला है और कहा जाता है कि 1,000 चार्ज साइकल के बाद भी यह स्टेबल और भरोसेमंद रहता है। इसके अल्ट्रा-फ़ास्ट फ़्लैश चार्ज फ़ीचर की मदद से, 10 मिनट चार्ज करने पर 11 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिल सकता है।

डिज़ाइन की बात करें तो, OPPO के नए Enco Air 5 ईयरबड्स यूज़र्स को हल्का महसूस कराते हैं और हर ईयरबड का वज़न सिर्फ़ 4.3 ग्राम है। इसकी कैविटी भी पिछले वर्शन के मुकाबले ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, जिससे ईयरबड्स लंबे समय तक आराम देते हैं। OPPO का यह भी कहना है कि इसका डिज़ाइन ईयर डेटाबेस से मिली जानकारी, हज़ारों ईयर स्कैन, 500 से ज़्यादा प्रोफ़ेशनल्स की टेस्टिंग और कई एर्गोनॉमिक ट्रायल्स के आधार पर तैयार किया गया है। IP55-रेटेड डस्ट और वॉटर-रेज़िस्टेंट बॉडी भी इसके मुख्य फ़ीचर्स में शामिल है।

कीमत और उपलब्धता

OPPO Enco Air 5 ईयरबड्स की कीमत और उपलब्धता की बात करें तो, OPPO Bubble के उलट, OPPO Enco Air 5 की ओपन सेल आज, 2 जुलाई 2026 को शुरू हो गई है। भारत में नए OPPO Enco Air 5 TWS ईयरबड्स की कीमत ₹3,299 रखी गई है और ये OPPO India की वेबसाइट, Amazon India, Flipkart और बड़े रिटेलर्स के ज़रिए उपलब्ध होंगे। यह डिवाइस दो रंगों में उपलब्ध है; भारतीय ग्राहक इसे लैवेंडर पर्पल और मिडनाइट ब्लैक रंगों में खरीद सकते हैं। लॉन्च ऑफ़र के तहत, खरीदार OPPO Enco Air 5 TWS ईयरबड्स पर 200 रुपये की फ्लैट छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा, ईयरबड्स खरीदने वाले ग्राहक तीन महीने के लिए Spotify Premium का मुफ़्त सब्सक्रिप्शन भी पा सकेंगे।