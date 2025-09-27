  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. 8GB RAM और 50MP कैमरे वाला फोन सिर्फ 7499 रुपये में खरीदने का मौका; ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की बेस्ट डील

8GB RAM और 50MP कैमरे वाला फोन सिर्फ 7499 रुपये में खरीदने का मौका; ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की बेस्ट डील

Redmi A4 5G: देश में फ़ेस्टिव सीजन के बीच कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर सेल चल रही हैं, जहां होम अप्लायंस से लेकर स्मार्टफोन तक, हर चीज पर बेहतरीन डील ऑफर की जा रही हैं। इसी कड़ी में अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में बेस्ट डील में मिल रहा है। आप Redmi के 8GB RAM और 50MP कैमरे वाले स्मार्टफोन को सिर्फ 7499 रुपये में खरीद सकते हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Redmi A4 5G, Festive Deal: देश में फ़ेस्टिव सीजन के बीच कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर सेल चल रही हैं, जहां होम अप्लायंस से लेकर स्मार्टफोन तक, हर चीज पर बेहतरीन डील ऑफर की जा रही हैं। इसी कड़ी में अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में बेस्ट डील में मिल रहा है। आप Redmi के 8GB RAM और 50MP कैमरे वाले स्मार्टफोन को सिर्फ 7499 रुपये में खरीद सकते हैं।

पढ़ें :- नाबालिग पर बनाया धर्मांतरण कर निकाह करने का दबाव, मना करने पर तेजाब से नहलाने की दी धमकी

Redmi A4 5G फोन पर अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में बेस्ट डील ऑफर की जा रही है। अमेजन इंडिया पर फोन को 7499 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा, सेल में फोन पर 374 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। फोन को 364 रुपये की शुरुआती EMI पर भी खरीद सकते हैं। साथ ही डिवाइस पर एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है, जो यूजर्स के पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Redmi A4 5G के फीचर्स

डिस्प्ले: फोन में 1600×720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.88 इंच का डिस्प्ले है, जो 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस लेवल 600 निट्स की है।

प्रोसेसर: यह फोन स्नैपड्रैगन 4s जेन 2 प्रोसेसर के साथ आता है।

पढ़ें :- कॉल कर कपिल शर्मा से मांगी एक करोड़ रुपए की फिरौती, बंगाल का एक आरोपी गिरफ्तार, खुद को बताया गोल्डी बराड़ गैंग का सदस्य

मेमोरी: फोन 4GB रियल और 4GB के वर्चुअल RAM यानी टोटल 8GB तक की RAM के साथ आता है।

कैमरा: इसमें एलईडी फ्लैश के साथ 50MP का मेन कैमरा है और 5MP का फ्रंट कैमरा है।

बैटरी: फोन में 5160mAh की बैटरी दी गई है जोकि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ओएस: फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Hyper OS पर काम करता है।

अन्य फीचर्स: बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसमें 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे फीचर्स हैं।

पढ़ें :- भारत में बाल विवाह में उल्लेखनीय गिरावट, दुनिया के लिए बना सबक

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

8GB RAM और 50MP कैमरे वाला फोन सिर्फ 7499 रुपये में खरीदने का मौका; ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की बेस्ट डील

8GB RAM और 50MP कैमरे वाला फोन सिर्फ 7499 रुपये में खरीदने...

AI Fear : क्या AI डॉक्टरों की नौकरी खा जाएगा? भारतीय वैज्ञानिक ने बताया मेडिकल फील्ड का Future

AI Fear : क्या AI डॉक्टरों की नौकरी खा जाएगा? भारतीय वैज्ञानिक...

BSNL 4G Launch in All India: पीएम मोदी ने पूरे देश में बीएसएनएल 4जी सर्विस को किया लॉन्च, कंपनी लगाएगी 97,500 नए टावर

BSNL 4G Launch in All India: पीएम मोदी ने पूरे देश में...

Xiaomi 17 सीरीज भारत में जल्द होगी लॉन्च, कंपनी के एसोसिएट डायरेक्टर ने किया कंफर्म

Xiaomi 17 सीरीज भारत में जल्द होगी लॉन्च, कंपनी के एसोसिएट डायरेक्टर...

Vodafone-Idea मामले की सुनवाई कोर्ट ने किया स्थगित , इस दिन होगी दूसरी सुनवाई , सॉलिसिटर जनरल ने रखी ये मांग

Vodafone-Idea मामले की सुनवाई कोर्ट ने किया स्थगित , इस दिन होगी...

Bank Data Breach : करीब 3 लाख भारतीय बैंक ट्रांजैक्शन पीडीएफ दस्तावेज लीक, 38 बैंक इससे प्रभावित

Bank Data Breach : करीब 3 लाख भारतीय बैंक ट्रांजैक्शन पीडीएफ दस्तावेज...