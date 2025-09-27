8GB RAM और 50MP कैमरे वाला फोन सिर्फ 7499 रुपये में खरीदने का मौका; ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की बेस्ट डील

Redmi A4 5G, Festive Deal: देश में फ़ेस्टिव सीजन के बीच कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर सेल चल रही हैं, जहां होम अप्लायंस से लेकर स्मार्टफोन तक, हर चीज पर बेहतरीन डील ऑफर की जा रही हैं। इसी कड़ी में अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में बेस्ट डील में मिल रहा है। आप Redmi के 8GB RAM और 50MP कैमरे वाले स्मार्टफोन को सिर्फ 7499 रुपये में खरीद सकते हैं।

Redmi A4 5G फोन पर अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में बेस्ट डील ऑफर की जा रही है। अमेजन इंडिया पर फोन को 7499 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा, सेल में फोन पर 374 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। फोन को 364 रुपये की शुरुआती EMI पर भी खरीद सकते हैं। साथ ही डिवाइस पर एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है, जो यूजर्स के पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Redmi A4 5G के फीचर्स

डिस्प्ले: फोन में 1600×720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.88 इंच का डिस्प्ले है, जो 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस लेवल 600 निट्स की है।

प्रोसेसर: यह फोन स्नैपड्रैगन 4s जेन 2 प्रोसेसर के साथ आता है।

मेमोरी: फोन 4GB रियल और 4GB के वर्चुअल RAM यानी टोटल 8GB तक की RAM के साथ आता है।

कैमरा: इसमें एलईडी फ्लैश के साथ 50MP का मेन कैमरा है और 5MP का फ्रंट कैमरा है।

बैटरी: फोन में 5160mAh की बैटरी दी गई है जोकि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ओएस: फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Hyper OS पर काम करता है।

अन्य फीचर्स: बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसमें 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे फीचर्स हैं।