RayBan Meta Wayfarer Gen 2 स्मार्ट ग्लास की अब भारत में बिक्री शुरू; जानें- आपके बजट में है या नहीं

Tech News: भारतीय ग्राहक Amazon और Flipkart ई-कॉमर्स वेबसाइट के ज़रिए RayBan Meta Wayfarer Gen 2 स्मार्ट ग्लास भी खरीद सकते हैं। ये स्मार्ट ग्लास शार्प 3K अल्ट्रा HD वीडियो कैप्चर, अल्ट्रावाइड HDR और अपग्रेडेड Meta AI एक्सपीरियंस देते हैं। ये स्मार्ट ग्लास 8 घंटे तक की बैटरी लाइफ देते हैं, और चार्जिंग केस से 48 घंटे की एक्स्ट्रा पावर मिलती है, जबकि ये 20 मिनट में 50% तक चार्ज हो सकते हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

यूज़र्स तुरंत जवाब, सुझाव या क्रिएटिव प्रॉम्प्ट पाने के लिए “हे मेटा” कह सकते हैं। कन्वर्सेशन फोकस तेज़ आवाज़ वाली जगहों पर आवाज़ को बेहतर बनाता है, और RayBan Meta Gen 2 अब पूरी तरह से हिंदी इंटरैक्शन को सपोर्ट करता है, जिससे यूज़र्स Meta AI से सवाल पूछने, फ़ोटो और वीडियो कैप्चर करने, मीडिया कंट्रोल करने और मैसेज का जवाब देने जैसे कामों के लिए स्वाभाविक रूप से बात कर सकते हैं।

वे दीपिका पादुकोण की AI आवाज़ के साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। यह पता चला है कि जल्द ही आप एक नए फ़ीचर का अनुभव कर पाएंगे जो यूज़र्स को RayBan Meta Gen 2 ग्लास से सीधे सुरक्षित UPI QR-कोड पेमेंट करने की सुविधा देता है। पेमेंट आपके WhatsApp से जुड़े बैंक अकाउंट के ज़रिए प्रोसेस किए जाएंगे।  इस बीच, हाइपरलैप्स और स्लो मोशन जैसे नए कैप्चर मोड बाद में सॉफ़्टवेयर अपडेट के ज़रिए रोल आउट किए जाएंगे। इस जेनरेशन के ग्लास में वेफ़ेयरर, स्काइलर और हेडलाइनर शामिल हैं।

RayBan Meta Wayfarer Gen 2 की कीमत

रे-बैन मेटा वेफेयरर जेन 2 क्लियर/ग्रीन लेंस- Rs 39,900 (मैट ब्लैक, शाइनी ब्लैक)

रे-बैन मेटा वेफेयरर लार्ज जेन 2 पोलराइज़्ड ग्रेडिएंट ग्रेफाइट लेंस- Rs 42,100 (मैट ब्लैक)

रे-बैन मेटा वेफेयरर जेन 2 ट्रांज़िशन लेंस- Rs 45,700 (मैट ब्लैक, शाइनी ब्लैक, शाइनी कॉस्मिक ब्लू)

