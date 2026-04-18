Poco ने भारत में नई C-सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च का टीजर जारी, जानें- कौन सा होगा नया डिवाइस

Poco Teases New C Series Smartphone : शाओमी (Xiaomi) के सब-ब्रांड Poco ने अब भारत के लिए एक नए C सीरीज़ स्मार्टफ़ोन का टीज़र जारी किया है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि यह Redmi A7 Pro 4G का ही एक रीब्रांडेड वर्जन होगा। Flipkart की माइक्रोसाइट पर, भारतीय बाज़ार के लिए एक नए Poco स्मार्टफ़ोन का टीज़र जारी किया गया है। हालांकि, अभी तक इसके सही नाम का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माइक्रोसाइट से यह पुष्टि हो गई है कि आने वाला यह डिवाइस ब्रांड की C सीरीज़ लाइनअप का हिस्सा होगा।

नए Poco स्मार्टफ़ोन का टीज़र में अभिनेता अक्षय कुमार को स्मार्टफ़ोन पकड़े हुए दिखाया गया है, साथ ही इसमें “Poco C Series All-rounder is coming” (Poco C सीरीज़ का ऑल-राउंडर आ रहा है) टैगलाइन भी दी गई है। माइक्रोसाइट पर Poco की C सीरीज़ के तहत बेचे गए स्मार्टफ़ोन की संख्या को भी हाईलाइट किया गया है। हालांकि, अभी तक इसके आधिकारिक नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि यह वही Poco C81 Pro 4G स्मार्टफ़ोन होगा जिसके बारे में पहले से ही चर्चा चल रही थी। इस स्मार्टफ़ोन को हाल ही में Xiaomi की ग्लोबल वेबसाइट पर देखा गया था, जहां लिस्टिंग हटाए जाने से पहले ही इसके स्पेसिफ़िकेशन्स सामने आ गए थे।

इसके अलावा, यह UAE के TDRA और सिंगापुर के IMDA सर्टिफ़िकेशन प्लेटफ़ॉर्म पर भी मॉडल नंबर “25128PC17G” के साथ दिखाई दिया था। वहीं, IMEI डेटाबेस से इसके कई अलग-अलग क्षेत्रों के लिए बनाए गए वेरिएंट्स का भी पता चला था, जिनमें ‘25128PC17G’ (ग्लोबल), ‘25128PC17L’ (लैटिन अमेरिकी), और ‘25128PC17I’ (भारतीय वेरिएंट) शामिल हैं। ऊपर बताए गए वेरिएंट्स में से, मॉडल नंबर ‘25128PC17G’ को पहले IMEI डेटाबेस पर Poco C81 नाम के साथ देखा गया था। इसलिए, अभी यह पक्का नहीं है कि यह डिवाइस भारत में Poco C81 के नाम से लॉन्च होगा या Poco C81 Pro 4G के नाम से। लेकिन, इसके Poco C81 Pro 4G होने की संभावना ज़्यादा है।