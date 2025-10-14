Google आंध्र प्रदेश में AI Hub स्थापित करने के लिए निवेश करेगा 15 बिलियन डॉलर, अदानी समूह की साझेदारी से बनेगा सबसे बड़ा डेटा सेंटर

AI Hub in India: गूगल अगले पाँच वर्षों में भारत में एक एआई हब स्थापित करने के लिए 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा, जिसमें अदानी समूह के साथ साझेदारी में देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी शामिल होगा। इस तकनीकी दिग्गज कंपनी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बनने वाला एआई हब, अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा हब होगा और इसमें 1 गीगावाट का डेटा सेंटर परिसर, नए बड़े पैमाने के ऊर्जा स्रोत और एक विस्तारित फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क शामिल होगा।

जानकारी के अनुसार, अल्फाबेट इंक इकाई द्वारा स्थापित 1 गीगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर परिसर बंदरगाह शहर विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा। इस दक्षिणी भारतीय राज्य के अधिकारियों ने पहले इस निवेश की अनुमानित राशि 10 अरब डॉलर बताई थी। यह कदम बड़ी टेक कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच उठाया गया है, जो एआई सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर भारी खर्च कर रही हैं। एआई के लिए अत्यधिक कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे विशेषीकृत डेटा केंद्रों की मांग बढ़ रही है, जो तकनीकी कंपनियों को हजारों चिप्स को एक साथ क्लस्टर में जोड़ने में सक्षम बनाते हैं।

गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन ने औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, “यह अमेरिका के बाहर दुनिया में कहीं भी हमारा सबसे बड़ा एआई हब होगा जिसमें हम निवेश करने जा रहे हैं।” गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडिया एआई के साथ विशाखापत्तनम में पहले Google AI हब के लिए अपनी योजनाओं को साझा करते हुए बहुत अच्छा लगा, जो एक ऐतिहासिक विकास है।”

पिचाई ने आगे लिखा, “यह हब गीगावाट-स्तरीय कंप्यूटिंग क्षमता, एक नया अंतर्राष्ट्रीय सबसी गेटवे और बड़े पैमाने पर ऊर्जा अवसंरचना को एक साथ जोड़ता है। इसके माध्यम से हम अपनी उद्योग-अग्रणी तकनीक को भारत में उद्यमों और उपयोगकर्ताओं तक पहुँचाएँगे, AI नवाचार को गति देंगे और देश भर में विकास को गति देंगे।”