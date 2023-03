पीएम मोदी के न्यू इंडिया में बीजेपी के निशाने पर विपक्षी नेता, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर ममता बनर्जी बोलीं

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ा झटका लगा है। उनकी लोकसभा की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता उस समय रद्द की गई है जब एक दिन पहले कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सदस्यता खत्म होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने भाजपा सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamta Banerjee) का बयान आया है।

In PM Modi’s New India, Opposition leaders have become the prime target of BJP!

While BJP leaders with criminal antecedents are inducted into the cabinet, Opposition leaders are disqualified for their speeches.

Today, we have witnessed a new low for our constitutional democracy

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 24, 2023