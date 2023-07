Opposition Meeting : महाराष्ट्र में बदले सियासी हालात से विपक्षी एकता की मुहिम को झटका! बेंगलुरु में तय महाबैठक की दूसरी बैठक टली

Opposition Meeting : महाराष्ट्र में बदले सियासी हालात का असर विपक्षी एकजुटता की मुहिम पर पड़ता नजर आ रहा है। कारण कि विपक्ष की बेंगलुरु में होने वाली दूसरी महाबैठक की तारीख फिर बदल गई है। अब 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में तय की गई विपक्षी महाजुटान की बैठक भी टल गई है। जेडीयू (JDU) के सीनियर नेता केसी त्यागी ने बैठक टलने की बात कंफर्म की है। उन्होंने कहा है कि बैठक फिलहाल रद्द कर दी गई है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। संभावना है कि मानसून सत्र (Monsoon Session)खत्म होने के बाद बैठक होगी। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच इस बैठक के टलने पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

हालांकि, माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) और कर्नाटक विधानसभा की मॉनसून सत्र (Monsoon session of the Karnataka Legislative Assembly) बैठक होने का कारण इस मीटिंग को टाल दिया गया है। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र (Monsoon session of the Bihar Assembly) 10 से 24 जुलाई तक रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू (JDU) ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया था, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी विधानसभा सत्र में व्यस्त रहेंगे।

बता दें कि 23 जून को पटना में 15 विपक्षी दलों की एकजुटता बैठक हुई थी। इसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एमके स्टालिन समेत छह राज्यों के सीएम और अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) , उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती समेत 5 राज्यों के पूर्व सीएम शामिल हुए थे। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Mallikarjun Kharge) भी बैठक में मौजूद रहे थे।

बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) व बीजेपी (BJP) को सत्ता से हटाने को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई थी। बैठक के बाद सभी नेताओं ने साझा प्रेस कांफ्रेंस भी की थी। इसमें सभी नेताओं ने कहा था कि अगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में एकजुटता पर सहमति बनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी ने मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है।

बैठक में तय होना था कौन कहां से लड़ेगा चुनाव?

इस बैठक में ही तय किया गया था कि अगले महीने होने वाली दूसरी बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। दूसरी बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा भी होने वाली थी। पिछली बैठक में एक साथ चलने पर सहमति बनी थी। इसके बाद अगली बैठक में तय होना था कि कौन कहां से लड़ेगा?