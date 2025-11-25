  1. हिन्दी समाचार
  3. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया एयरस्ट्राइक, सरकार ने कहा सही समय पर देंगे जवाब

अफ़गानिस्तान ने अपने पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों में किए गए एयरस्ट्राइक के लिए पाकिस्तान की आलोचना की है। हमने को अफ़गानिस्तान की आज़ादी पर सीधा हमला बताया है। इसे पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नियमों और सिद्धांतों का साफ़ उल्लंघन बताते हुए अफ़गान सरकार ने कहा कि वह सही समय पर जवाब देगी।

By Satish Singh 
Updated Date

अफ़गानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान की दुश्मनी भरी कार्रवाई पाकिस्तान के सैन्य शासन की लगातार नाकामियों को साबित करती है। अपने एयरस्पेस इलाके और नागरिकों की रक्षा करना उसका कानूनी अधिकार है। कल रात अफ़गानिस्तान के पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए एयरस्ट्राइक अफ़गानिस्तान की सॉवरेनिटी पर सीधा हमला है और पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त नियमों और सिद्धांतों का साफ़ उल्लंघन है। पाकिस्तानी सेना की इन दुश्मनी भरी कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं होता। वह सिर्फ़ यह साबित करते हैं कि गलत इंटेलिजेंस से चलाए जा रहे ऑपरेशन तनाव बढ़ाते हैं और पाकिस्तान के मिलिट्री शासन की चल रही नाकामियों को सामने लाते हैं। इस्लामिक अमीरात ऑफ़ अफ़गानिस्तान इस उल्लंघन और हमले की कड़ी निंदा करता है और इस बात पर ज़ोर देता है कि अपने एयरस्पेस, इलाके और नागरिकों की रक्षा करना उसका कानूनी अधिकार है।

