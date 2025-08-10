ParamedicalCRE Vacancy:मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल में निकली बंपर भर्ती, 11 अगस्त तक कर दें आवेदन

भोपाल। अगर आप भी सरकारी जॉब खोज रहें है ​तो इस दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिकल विभाग में बंपर भर्ती निकाली है। इस समय एमपी कर्मचारी चयन मंडल पैरामेडिकल संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और जल्द ही इसकी लास्ट डेट भी खत्म होने वाली है। इस भर्ती के तहत कुल 752 पद भरे जाएंगे और सरकारी जॉब के इच्छा रखने वाले आवेदक 11 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर दें। आवेदक इसके आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर कर दें इसके फॉर्म में सुधार करने की तारीख 16 अगस्त है। इस पद के लिये 27 सितंबर को दो शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन होगा पहली शिफ्ट सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक। इस भर्ती के जरिए कुल 752 पदों पर भर्तियां की जाएंगी।

इस भर्ती के लिए आवेदकों की उम्र 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष से कम नहीं और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के आवेदको को सरकारी नियम के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। इस सामान्य आवेदन के लिये आवेदक को 500 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं अनारक्षित वर्ग के लिये मध्य प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के आवेदकों के लिए शुल्क 250 लगेगा रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर होमपेज पर, पैरामेडिकल सीआरई 2025 पंजीकरण लिंक पर क्लिक करना होगा।