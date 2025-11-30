  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Parliament Winter Session 2025: संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक, विपक्ष उठाएगा SIR और वोट चोटी का मुद्दा

Parliament Winter Session 2025: संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक, विपक्ष उठाएगा SIR और वोट चोटी का मुद्दा

Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र की कल यानी 1 दिसंबर से शुरुआत होने जा रही है, जो 19 दिसंबर तक चलने वाला है। इससे पहले रविवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे। सरकार सभी दलों से दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील करेगी। हालांकि, शीतकालीन सत्र हंगामेंदार होने की संभावना है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र की कल यानी 1 दिसंबर से शुरुआत होने जा रही है, जो 19 दिसंबर तक चलने वाला है। इससे पहले रविवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे। सरकार सभी दलों से दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील करेगी। हालांकि, शीतकालीन सत्र हंगामेंदार होने की संभावना है।

पढ़ें :- Parliament Winter Session 2025 : राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक संपन्न, शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार

दरअसल, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले साझा विपक्ष SIR के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी व टीएमसी समेत कई दल SIR के दौरान कथित BLO की मौतों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसके अलावा, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। जिन्हें सरकार बार-बार खारिज करती आयी है। इन मुद्दों पर विपक्ष की ओर से सदन में विरोध दर्ज कराने की संभावना है।

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, “हम लोगों से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे, सर, वोटिंग में गड़बड़ी, लाल किला ब्लास्ट, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स, J&K को राज्य का दर्जा, और हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी आज की मीटिंग के एजेंडा में होंगे।”

बैठक में शामील होने से पहले प्रमोद तिवारी ने कहा, “जब डेमोक्रेसी की हत्या हो रही हो, और वोटों की डकैती हो रही हो, तो ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे। देश के दूसरे हिस्सों में टेरर एक्टिविटीज़ को छोड़ दें, लेकिन जब दिल्ली में ब्लास्ट होता है, तो ये मुद्दे उठाए जाएंगे। PM मोदी की फॉरेन पॉलिसी पटरी से उतर गई है। हम यह नहीं कह सकते कि वह चीन, रूस और US के साथ क्या और कैसे डील करते हैं। उन्होंने हमारी स्टेबल और बनी-बनाई फॉरेन पॉलिसी को पटरी से उतार दिया है…”

सर्वदलीय बैठक पर डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हम कुछ ऐसे मुद्दे उठाएंगे, जिन्हें संसद में बहस के दौरान महत्व दिया जाना चाहिए।

पढ़ें :- सोनिया और राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड केस में दर्ज की FIR

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Parliament Winter Session 2025 : राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक संपन्न, शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार

Parliament Winter Session 2025 : राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक...

बर्थडे पार्टी में चली ताबड़तोड़ गोलिया, चार की मौत दस घायल, पार्टी में बच्चे और महिलाएं भी थी मौजूद

बर्थडे पार्टी में चली ताबड़तोड़ गोलिया, चार की मौत दस घायल, पार्टी...

Uttarakhand Earthquake Chamoli : चमोली में महसूस किए गए भूकंप के झटके , रिएक्टर स्केल पर इतनी थी तीव्रता

Uttarakhand Earthquake Chamoli : चमोली में महसूस किए गए भूकंप के झटके...

BIG NEWS: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के SIR का शेड्यूल एक हफ़्ते के लिए बढ़ाया

BIG NEWS: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के SIR का शेड्यूल एक...

JEE Mains Exam 2026 : एनटीए जेईई मेन के आवेदन पत्र में सुधार के लिए कल खोलेगा करेक्शन विंडो, इन विवरणों में कर सकते हैं बदलाव

JEE Mains Exam 2026 : एनटीए जेईई मेन के आवेदन पत्र में...

Cyclone Ditvaah : चक्रवात 'दित्वाह' आज तमिलनाडु- पुडुचेरी से टकराएगा, रेड अलर्ट जारी, स्कूल बंद और उड़ानें रद्द

Cyclone Ditvaah : चक्रवात 'दित्वाह' आज तमिलनाडु- पुडुचेरी से टकराएगा, रेड अलर्ट...