Pawan Singh : ‘मेरी जैसी अभागन कोई और न बने’ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने रखा करवा चौथ व्रत

भोजपुरी  के पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह  के विवादों का मामला तूल  पकड़ता जा रहा है । पवन और ज्योति लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। ज्योति का कहना है कि उनको घर से निकालने के लिए सिंगर ने पुलिस को बुलाया था, लेकिन इतने विवाद के बीच भी ज्योति ने पवन सिंह के लिए व्रत रखा है और फैंस भी ज्योति सिंह को काफी सपोर्ट कर रहे  हैं।

मेरी जैसी अभागन कोई और न बने-ज्योति सिंह

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने करवा चौथ का व्रत रखा। ज्योति सिंह ने पूजा करते हुए वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। जिसमें वे लाल साड़ी में सुहागन की तरह सजी हैं। ज्योति चांद की पूजा कर अपना व्रत खोल रही हैं। उन्होंने पूजा की वीडियो पोस्ट कर लिखा, “पत्नी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी, पर भगवान से बस यही दुआ है, मेरी जैसी अभागन कोई और न बने। सभी माताओं एवं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं!!” फैंस का कहना है कि ज्योति को हर चीज को सोशल मीडिया पर डालने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते में और दूरी आ जाएगी।

यूजर्स कर रहे हैं तारीफ

बिहार की बेटी ज्योति सिंह विधायक बने-यूजर एक यूजर ने लिखा, “ऐसी पत्नी हर पुरुष को मिले। ज्योति सिंह को महादेव हर खुशी दे। इस बार बिहार की बेटी ज्योति सिंह बिहार में विधायक बने।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “ज्योति सिंह अभागन कभी नहीं हो सकती हैं। ज्योति सिंह एक दिन वो पद हासिल करेगी, जिससे पूरे देश को गर्व होगा। ज्योति सिंह जैसी महिला आज के समय में मिलना मुश्किल है।”

सीएम योगी से भी मदद की गुहार

ज्योति सिंह ने इस विवाद पर सीएम योगी से भी मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने सीएम को अपने पोस्ट में टैग कर लिखा था, “एक ओर केंद्र और राज्य सरकार ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ’ जैसे नारों से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर आपकी पुलिस ही एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर उस नीति का मजाक बना रही है।”

 

