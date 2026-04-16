पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने बयां किया दिल का दर्द- मैं तबाह हूं तेरे इश्क में तुम्हें दूसरे का ख्याल है कुछ मेरे मसले पे भी गौर दे मेरी तो जिंदगी का सवाल है

नई दिल्ली। भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) अपने गानों और बातों की वजह से तो चर्चा में रहते हीं हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा हेडलाइन्स में आ ही जाती है। क्योंकि अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) ने हाल-ए-दिल बयां कर दिया है। उन्होंने अपनी एक तस्वीर पोस्ट करके जो बात कही है वो उनके रिश्ते और उसके दर्द की सच्चाई को बयां कर रहा है।

ज्योति के दिल की गुहार

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की तस्वीरे में ज्योति लाल साड़ी में सजीं, माथे पर सिंदूर लगाए, नई नवेली दुल्हन जैसी सजी-धजी दिखीं। आइने के सामने पोज करतीं ज्योति बेहद सुंदर लग रही थीं, लेकिन इस झलक के साथ उन्होंने अपने दिल का दर्द भी जता दिया। अलग रह रहे पति पवन सिंह (Pawan Singh) से शिकायत करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा- मैं तबाह हूं तेरे इश्क में, तुम्हें दूसरे का ख्याल है। कुछ मेरे मसले पर भी गौर दे, मेरी तो जिंदगी का सवाल है।

ज्योति ने इस पोस्ट के साथ बैकग्राउंड में गाना लगाया- ‘मोरा पिया मोसे बोलत नाही’। ज्योति का कैप्शन में वो बातें लिखना सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक टूटे हुए रिश्ते की आवाज बताती है। वो एक ऐसी महिला की पीड़ा बयां करती है, जो अपने ही रिश्ते में खुद को अकेला महसूस कर रही है।

पवन लेंगे तलाक?

पवन सिंह (Pawan Singh) और ज्योति सिंह (Jyoti Singh) का रिश्ता लंबे समय से उतार-चढ़ाव से गुजर रहा है। 2019 में हुई शादी के कुछ वक्त बाद से ही दोनों के बीच अनबन की खबरें सामने आती रहीं। ज्योति सिंह ने तलाक का केस दर्ज कर अपने दर्द को कानूनी रास्ता भी दिया। पवन सिंह (Pawan Singh) के कथित अफेयर की चर्चाओं ने इस रिश्ते में और दरार डाल दी। हालांकि इस बीच ज्योति ने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिशें भी कीं, उन्होंने हर बार पवन संग वापस शादीशुदा जीवन शुरू करने की बात कही, लेकिन पवन अब इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। मामला लंबे समय से कोर्ट में है, हाल ही में हुई सुनवाई में पवन ने साफ किया कि वो ज्योति के साथ नहीं रहना चाहते। अब मामला एलिमनी पर आकर अटका है। एक तरफ स्टारडम की चमक, दूसरी तरफ एक रिश्ते का बिखरना, पवन-ज्योति की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है।