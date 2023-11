ड्राई स्किन वालों को हर पंद्रह दिन में कराना चाहिए फेशियल

How many times should a facial be done in a month: खूबसूरत और बेदाग कौन नहीं दिखना चाहता। इसके लिए लड़कियां और महिलाएं महंगे महंगे पार्लर में जाकर फेशियल या क्लीनअप कराती है। कई लड़कियां और महिलाएं तो खुद घर पर ही फेशियल कर लेती है। स्किन की देखभाल न करने से चेहरा डल और बुझा बुझा दिखने लगता है। पर क्या आपको पता है महीने में कितनी बार फेशियल और क्लीनअप कराना चाहिए।

फेशियल डीप क्लीजिंग स्किन केयर ट्रीटमेंट है। जिसे करा लेने के बाद स्किन पर सोने सा निखार आता है। स्किन को साफ सुथरा रखने के लिए कई महिलाएं और लड़कियां दिनभर में दो से तीन बार फेसवॉश करते रहते है।

लेकिन सिर्फ चेहरे को फेसवॉश कर लेने मात्र से स्किन पर ग्लो और डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। इसके लिए फेशियल कराना जरुरी होता है। जिससे स्किन डीप क्लीनिंग होती है। डीप क्लीनिंग के लिए सप्ताह में एक बार और महीने में हर 15 दिन में जरुर कराना चाहिए। फेशियल कराने से स्किन की डीप क्लीनिंग होती है और ब्लैकहैड्स और व्हाइडहेड्स हट जाते हैं।

इसलिए लोग 15 दिन में फेशियल कराते है। ऐसा करने से स्किन डैमेज नहीं होती है। खासकर जिन लोगो की स्किन ड्राई हो उन्हें हर पंद्रह दिन में फेशियल कराना जरुरी है। ऐसा करने से स्किन हाइड्रेट होती है और फेस पर प्लंप लुक आता है।