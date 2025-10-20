  1. हिन्दी समाचार
  3. रनवे पर लेडिंग कर दौरान फिसल गया विमान, दो क्रू मेंबर्स की मौत

हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। त दुबई से हांगकांग जा रही है एमिरेट्स कार्गो फ्लाइट EK9788 लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल कर समुंद्र में जा गिरी। हादसे में ग्राउंड सिक्योरिटी स्टाफ के दो कर्मचारियों की मौत हो गई। वहीं विमान में सवार चार क्रू मेंबर्स सु​रक्षित बच गए। यह हादसा सोमवार सुबह चार बजे के आस- पास हुआ है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। त दुबई से हांगकांग जा रही है एमिरेट्स कार्गो फ्लाइट EK9788 लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल कर समुंद्र में जा गिरी। हादसे में ग्राउंड सिक्योरिटी स्टाफ के दो कर्मचारियों की मौत हो गई। वहीं विमान में सवार चार क्रू मेंबर्स सु​रक्षित बच गए। यह हादसा सोमवार सुबह चार बजे के आस- पास हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि विमान ने लैंडिंग के दौरान जहाज रनवे पर फिसल गया और एयरपोर्ट की बाड़ तोड़ते हुए बाहर खड़ी एक पैट्रोल वाहन से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पैट्रोल कार समुद्र में धकेल दी गई, जिसमें सवार दो सिक्योरिटी कर्मचारियों की मौत हो गई।

एयरपोर्ट ऑपरेशंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टीवन यिउ (Steven Yiu, Executive Director of Airport Operations) ने बताया कि विमान रनवे से दूर हो गया और बाड़ तोड़कर पैट्रोल कार से टकराया, जिसे समुद्र में धकेल दिया गया। समुंद्र से दोनों शवों को डाइवर्स ने बरामद कर लिया है। दोनों मृतक कर्मचारियों की उम्र 30 और 41 वर्ष बताई जा रही है। विमान दुबई के अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Dubai’s Al Maktoum International Airport) से उड़ान भरकर हांगकांग जा रहा था और तुर्की की एयरलाइन ACT का संचालन था। एमिरेट्स ने बयान जारी कर कहा कि विमान को लैंडिंग पर नुकसान पहुंचा, लेकिन क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं और विमान में कोई कार्गो नहीं था।-

